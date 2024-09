Gignac fue clave en el traspaso de Lucas Ocampos con Rayados

Luego de ser presentado de manera oficial con los Rayados de Monterrey, el argentino Lucas Ocampos admitió que el delantero de los Tigres, André Pierre Gignac, fue clave para su llegada al futbol mexicano, ambos considieron en el Olympyque de Marsella en la liga francesa, así como Óliver Torres, el mediocampista español que llegó a “La Pandilla” procedente del Sevilla en la liga de España.

“Sí, hablé con Óliver, con Tecatito y con Gignac, es un gran amigo, fue una de las personas que más me ayudó cuando llegué al Olimpyque de Marsella, porque él hablaba español, fue una de las personas que me extendió su mano. Tenemos una gran relación, me contaba un poco de la ciudad, cómo estaba en el club y lo contento que estaba con su familia y obviamente hablé con él por el tema de conocer un poco y obviamente fuera del campo seremos amigos, seguiremos siendo los mismos”, mencionó Ocampos.

La rivalidad con Sergio Canales

Además de los reencuentros que tendrá con ex compañeros del futbol europeo, en el vestidor de los Rayados tendrá a uno de los máximos rivales que tuvo con el Sevilla en la liga de España, es el caso del español Sergio Canales quien lo enfrentó en varias ocasiones vistiendo la playera del odiado rival Betis.

“Es complicado porque todo el mundo sabe la rivalidad entre el Betis y el Sevilla, fueron muchos años también, no es que un solo año o un solo partido. Él representaba al Betis y yo al Sevilla, fuimos grandes rivales. Hoy tengo suerte y estoy agradecido de poder tenerlo como compañero por la calidad de jugador que es. El éxito que tuvimos individualmente ojalá que hoy lo tengamos en este club”, añadió el argentino.

