Gignac desmiente que Tigres haya estado interesado en fichar a Payet

En este mercado de verano de la Liga BBVA MX se han hablado de muchos posibles bombazos, entre ellos la llegada de Dimitri Payet a los Tigres, movimiento que dio mucho de qué hablar pero al final resultó falso, pues André Pierre Gignac reveló la verdad sobre este tema.

Se sabe que los Tigres han sido el equipo que más revuelo ha causado en los últimos periodos de movimientos en la Liga BBVA MX al querer traer a grandes personajes a México; el último de ellos fue Florian Thauvin, quien de momento no ha explotado como se esperaba.

Te puede interesar: Tigres buscaría a subcampeón francés de EURO 2016 y liberar a Thauvin

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

Gignac desmintió que Tigres buscaba a Payet

En entrevista con el medio francés ‘RCM’, el delantero francés de los Tigres confesó que su equipo no buscaba el fichaje de Dimitri Payet, ya que de inicio eso hubiera sido muy complicado por la situación en la que se encuentra, asegurando que todo ‘era falso’.

“No creo que eso hubiera sido posible. Era falso”, mencionó André Pierre Gignac, acabando con cualquier posible esperanza de que eso ocurriera.

Además de esto, le preguntaron a Gignac si él se ve regresando al Olympique de Marsella, quizá en miras a su retiro, donde el francés también descartó esta posibilidad, ya que cree que a su edad no lo necesitan y en la Ligue 1 tienen una plantilla muy basta.

“No, no, no… Y de todos modos, no volveré. Ellos no me necesitan. Hoy tengo 36 años. Tienes a Milik, Dieng, que necesita ganar algo de peso en este ataque. Y sabemos que a veces a Sampaoli no le gusta jugar con un 9”, confesó el artillero Felino.

Te recomendamos: Club logra ascenso por 41 autogoles; necesitaba 18 tantos y gana 59-1

Gignac jugó en el Olympique de Marsella del 2010 hasta el 2015, tiempo en el que sí coincidió con Payet; en estos años acumuló un total de 188 partidos disputados, anotando 77 goles y dando 13 asistencias a sus compañeros.