¿Y eso? Gignac ‘se opone’ a la llegada de Zidane como técnico del PSG

La nueva temporada de la Ligue 1 está por comenzar y con ella vendrán cambios importantes en los equipos, donde uno de los principales sería la llegada de Zinedine Zidane al banquillo del PSG, algo que no le gusta del todo a André Pierre Gignac, pues el jugador de Tigres ‘se opone’ a que suceda.

El PSG ya estaría analizando a sus opciones para sustituir a Mauricio Pochettino, donde una opción que se rumora desde hace meses es la de Zidane, aunque se momento no hay nada confirmado.

Te puede interesar: Gignac desmiente que Tigres haya estado interesado en fichar a Payet

Gignac, el francés que se hizo leyenda de Tigres en cinco años

¿Por qué Gignac no quiere ver a Zidane en el PSG?

De acuerdo a una entrevista que sostuvo con ‘RMC’, Gignac reveló que por su pasado en el Olympique de Marsella, club que tiene una fuerte rivalidad con el PSG, se niega a ver a Zidane con los parisinos, pues más allá de que sea un ídolo mundial, no le agrada del todo esta mejoría para Mbappé y compañía.

“Me duele el corazón. Hay que decir lo que es. Siempre he estado en la rivalidad antes de los partidos, siempre he jugado este juego. Yo, estaba bañado en esta rivalidad. Nací cerca de Marsella y hay rivalidad con el PSG. Alguien que no esté bañado en esta rivalidad te dirá que es bueno ver a “Zizu” volver a Francia. Pero no para alguien del Marsella”, dijo Gignac.

Mexsport Andre-Pierre Gignac celebra su gol 2-0 de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Tijuana, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario , el 03 de Abril de 2022.

Pese a la rivalidad deportiva que tiene en contra del PSG, el delantero de los Tigres aceptó que han tenido un crecimiento importante en los últimos años y que por la calidad de Zidane, es ‘normal’ que muchos clubes y hasta selecciones se lo peleen.

“Es un gran entrenador, así que seguro que todos los clubes lo van a querer. El París se está convirtiendo en un monstruo europeo, así que es normal que quieran a Zidane. Pero a mí, eso me dolería el estómago”, sentenció.

Te recomendamos: VIDEO: Gignac se volvió viral intentando hacer un ‘caballito’ en bici

Zinedine Zidane no ha dirigido a ningún club desde que salió del Real Madrid; el francés ha sido ligado a clubes como PSG, Manchester United, Barcelona, entre otros, además de la Selección de Francia.