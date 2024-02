Cardozo sabe que en algún momento Gignac podría romper sus récords

Aunque José Saturnino Cardozo dejó un legado que parecía insuperable en su etapa dorada con el Toluca, actualmente André-Pierre Gignac está amenazando seriamente con romper todos sus récords.

El exfutbolista paraguayo es considerado como uno de los mejores goleadores del balompié azteca gracias a sus 249 tantos que tiene en la Primera División, para ubicarlo en el cuarto lugar de todos los tiempos sólo superado por Jared Borgetti (252), Carlos Hermosillo (294) y Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ (312).

Sin embargo, el atacante de los Tigres está al acecho de las grandes cifras del ‘Diablo Mayor’ con 178 anotaciones en la Liga BBVA MX, sin que sea algo que le quite el sueño al guaraní.

“Siempre digo que los números están ahí, seguramente que en algún momento alguien lo pueda alcanzar o superar, como ha pasado en muchas ocasiones, también de los 29 goles que hice en un sólo torneo”, apuntó Cardozo en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Gignac, por el récord de Cardozo

Tomando en cuenta todas las competiciones, el paraguayo registró 258 anotaciones con el Toluca, en tanto el francés ya lleva 201 tantos con los Tigres.

“Esperemos que Gignac, quien es un jugador muy interesante, uno de los mejores que llegó en los últimos tiempos y con mucho tiempo jugando en Tigres, esperemos que siga haciendo goles y que siga jugando, porque así deleita a la gente y enriquece a la liga mexicana”, apuntó.

‘Pepe’ recordó que todos sus logros con los ‘Diablos Rojos’ se debieron al gran compromiso que tuvo con la institución escarlata, la cual defendió por una década.

“Me acuerdo que al principio no era titular indiscutible, muchas veces iba a la banca, entonces me iba al volcán a correr solo, me preparaba al cien para que cuando me tocara la oportunidad tratar de dar lo mejor a la institución”, afirmó.

Por ahora sólo el atacante del conjunto de la UANL está cerca de las grandes marcas de Cardozo.

“Lógicamente después de Gignac, están muy lejanos todos, no hay un centro delantero cercano a los 200 o 250 goles”, concluyó el guaraní.

