Gil Mora ya tiene fecha de salida en Xolos de Tijuana y Sebastián Abreu lo confirma

Gil Mora sigue destacando en la Liga BBVA MX a pesar de tener solo 16 años, pues la nueva joya del futbol mexicano se mandó un doblete en el empate a 3 goles entre Xolos de Tijuana ante Chivas . Por lo anterior, Sebastián “Loco” Abreu declaró que al mediocampista le queda poco tiempo en el club, ya que dio fecha de su salida.

El entrenador uruguayo dejó claro que tienen que disfrutar del mexicano el tiempo que le queda en el club fronterizo (y dio fecha: un año y medio). Si bien es cierto aún se desconoce si se marchará a otro equipo de la Liga BBVA MX o al futbol europeo, Gil ya tiene definido su posible futuro, pues su mayor sueño es jugar en el Real Madrid .

@gil_morita Gil Mora tiene los días contados en Xolos, pues según Sebastiá Abreu le queda poco más de un año en el club

“Ya no hay que decir más de Gil Mora. Sí es juvenil, tiene 16 años, pero es jugador de Primera [División]. Es igual que los demás, pues está demostrando futbol, condiciones, características, goles, posicionamientos en campo de juego donde es versátil y se mueve como jugador profesional de Primera División”, sostuvo en rueda de prensa.

“¿Qué más tiene que hacer para dejar claro que es jugador de Primera División? Es titular de la selección y también acá, ya está. Disfrutémoslo el año y medio que nos queda, porque obviamente el monstruo se va a ir”, reveló Abreu.

La campaña goleadora de Gil Mora con los Xolos de Tijuana

Gil Mora ha tenido un gran Apertura 2025 luego de su regreso con la Selección Mexicana en la que supo ganarse la titularidad y ser pieza importante para que el combinado azteca lograra el bicampeonato de la Copa Oro al derrotar en la final a Estados Unidos.

El futbolista de 16 años suma 3 goles en 6 partidos, 5 de ellos como titular, según estadística de BeSoccer. La primera anotación de Mora en este torneo fue en la victoria de su equipo 2-0 a Pachuca, equipo al que le quitaron el invicto. Mientras que los otros dos se los marcó a Chivas en la jornada 6 de la Liga BBVA MX.