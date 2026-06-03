Gilberto Mora: la historia de la joya mexicana que podría ser el jugador más joven de La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora se ha convertido en una de las mayores promesas del futbol mexicano. Conoce la historia del joven talento que podría hacer historia con la Selección Mexicana al convertirse en el jugador más joven de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su crecimiento, trayectoria y posibilidades de estar en la lista de Javier Aguirre rumbo al torneo más importante del futbol mundial.