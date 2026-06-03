Gilberto Mora: la historia de la joya mexicana que podría ser el jugador más joven de La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con apenas 16 años, Gilberto Mora se perfila como una de las grandes promesas del futbol mexicano. Su talento, madurez y rápido ascenso lo colocan como un serio candidato para integrar la Selección Mexicana en La Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde podría convertirse en el jugador más joven del torneo.
Gilberto Mora se ha convertido en una de las mayores promesas del futbol mexicano. Conoce la historia del joven talento que podría hacer historia con la Selección Mexicana al convertirse en el jugador más joven de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su crecimiento, trayectoria y posibilidades de estar en la lista de Javier Aguirre rumbo al torneo más importante del futbol mundial.