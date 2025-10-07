¿Gilberto Mora será el próximo? Estos son los jugadores que ganaron el Mundial Sub-20 y la Copa del Mundo

En estos momentos se está llevando a cabo el Mundial Sub-20 , mismo en donde la Selección Mexicana, liderada por Gilberto Mora, se encuentra en la fase de octavos de final. Ante ello, luce interesante conocer a los futbolistas que, tras haber conquistado este torneo, después obtuvieron la Copa del Mundo.

Son muchos y muy variados los elementos que, después de haber ganado el Mundial Sub-20, regresaron a su selección para conquistar la Copa del Mundo. Posiblemente Lionel Messi sea el primero que llega a tu mente; sin embargo, no es el único en presumir este logro. ¿Quiénes lo acompañan?

¿Qué jugadores que ganaron el Mundial Sub-20 también ganaron la Copa del Mundo?

En primera instancia es preciso mencionar a Diego Armando Maradona, quien después de formar parte de la Selección Argentina que conquistó el Mundial Sub-20 en 1979, volvió unos años después para ganar la Copa del Mundo de 1986 a través de un Estadio Azteca pletórico y al borde del colapso.

Hoy hace 15 años, Argentina campeón del Mundial Sub 20. Messi inició como suplente de Oberman. Entró en el 2do tiempo del primer partido y no volvió al banquillo. En 6 partidos, participó en 8 goles (6 goles, 2 asistencias). Hace 15 años. Y seguimos hablando de él. [ 📸 EFE ] pic.twitter.com/8g8JFdjA3D — Juez Central (@Juezcentral) July 3, 2020

Lionel Messi, tal y como se mencionó, se llevó Qatar 2022 luego de haber ganado el Mundial Sub-20 en 2005. Francia también cuenta con un elemento que hizo lo mismo en el nombre de Paul Pogba, quien tras ser fundamental en el campeonato juvenil de Turquía 2013 volvió cinco años después para levantar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Finalmente, la generación dorada española no podía faltar en este apartado. Aquí se destacan a dos elementos siendo estos Xavi Hernández e Iker Casillas, futbolistas que después de haber ganado el Mundial Sub-20 de Nigeria 1999 volvieron 11 años después para conquistar Sudáfrica 2010.

🏆🌎 EL CUADRO DEL MUNDIAL SUB 20. pic.twitter.com/E95jRMWZt5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2025

¿Cuándo es el partido de México vs Chile en el Mundial Sub-20?

México buscará su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 este mismo martes 7 de octubre cuando se mida a la anfitriona, Chile. El duelo se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas y, si accede a la siguiente ronda, posiblemente se pueda encontrar al combinado de Argentina.