Liverpool iría por una figura del Fc Barcelona en el mercado de invierno

En medio de los rumores del mercado de fichajes, el defensor uruguayo Ronald Araújo, actual jugador del FC Barcelona, ha captado la atención del Liverpool, que busca reforzar su zaga central de cara a la próxima temporada. Según reportes de medios españoles, el club inglés estaría considerando seriamente la incorporación del central de 26 años.

Araújo, quien ha sido uno de los pilares defensivos del Barcelona en las últimas temporadas, es valorado por su fortaleza física, velocidad y liderazgo. Su perfil encaja perfectamente con lo que busca el Liverpool, especialmente ante la posibilidad de cambios en su defensa. Jugadores como Virgil van Dijk, que ya supera los 30 años, o Ibrahima Konaté, cuyo futuro sigue sin definirse totalmente, abren la puerta a una renovación en la línea defensiva del equipo.

Te podría interesar: Los equipos que podrían clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de Octubre

Liverpool quiere a Ronald Araujo

Medios cercanos al club catalán aseguran que Liverpool podría estar preparando una oferta inicial cercana a los 35 millones de libras esterlinas (alrededor de 40 millones de euros), aunque se estima que el Barcelona solo consideraría su salida por una cifra superior a los 70 millones de euros.

A pesar del interés, las negociaciones no han avanzado, en gran parte porque el propio Araújo habría dejado claro su deseo de seguir en el club azulgrana, al menos por ahora. De hecho, se dice que rechazó propuestas de otros grandes clubes europeos como Chelsea, Tottenham y Juventus durante el verano de 2025.

Te podría interesar: ¡Se prenden las alarmas! SSPC hace recomendaciones para evitar estafas en la compra de boletos para el Mundial 2026

¡Vigón se comió a Messi! Jugadón que salva a Cruz Azul en el Tigres vs Cruz Azul | Liga MX 2025

Por ahora, el futuro del defensor uruguayo sigue ligado al Camp Nou, pero el interés del Liverpool mantiene viva la posibilidad de un traspaso importante en próximas ventanas de fichajes.

