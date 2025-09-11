La ESTRELLA brasileña que llegaría a Pumas como delantero

El Club Universidad Nacional ha puesto su mira en el continete asiático en busca de su nuevo delantero. Marcelo Ryan es el nombre que podría verse próximamente en las playeras auriazules si las negociaciones se concretan. El equipo mexicano, el Sagan Tosu y el FC Tokio estarían triangulando en la operación para que el canterano del Bahia FC se ponga a las órdenes de Efraín Juárez lo más pronto posible.

Según información de medios japoneses, los Pumas ya contactaron al Sagan Tosu (dueño de la carta de Ryan) para hacerse de sus servicios en este Torneo Apertura 2025. Con el visto bueno de dicho club, se rompería la cesión del brasileño con el FC Tokio y emprendería su regreso al continente americano, ahora a la parte norte de este.

¿Quién es Marcelo Ryan?

Delantero de 23 años surgido en el Bahía FC de su país y con recorrido únicamente en el balompié nipón. Fichado en 2022 por el Yokohama FC y después vendido al Sagan Tosu para posteriomente ser presetado al FC Tokio. En su actual club registra 12 goles en 28 compromisos y su préstamo concluye a finales de este año.

Cabe destacar que, el Sao Paulo también estaría interesado en los servicios de Ryan pero el club brasileño ofrecería menos de lo que habría puesto Universidad Nacional en la mesa. Con ello, se espera que en las próximas horas se den más noticias sobre Marcelo Ryan, el Sagan Tosu y Pumas para cerrar el delantero que tanto busca Efraín Juárez para su proyecto en Cantera.

Finalmente, Universidad habría ‘perdido’ la carrera con Rayados de Monterrey por Anthony Martial y espera ahora si cerrar una nueva cara a la ofensiva tras la salida de Piero Quispe al futbol de Australia con el Sydney FC.