Gilberto Mora no podrá despuntar su carrera todavía por estas reglas de la FIFA

La posibilidad de ver a Gilberto Mora dar el salto al fútbol europeo en este mercado queda descartada por reglamento. A pesar del creciente interés de clubes del Viejo Continente, el actual jugador de Xolos deberá mantenerse en la Liga BBVA MX hasta cumplir los 18 años el próximo 14 de octubre de 2026. La FIFA impide transferencias internacionales de menores de edad, salvo en casos muy específicos .

El joven mediocampista mexicano fue una de las revelaciones de la Copa Oro 2025 , torneo en el que se consolidó como una de las opciones de recambio para la Selección Mexicana. Con solo 16 años, logró llamar la atención del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y de varios equipos europeos. La regla FIFA impide que menores de 18 años salgan de su país por transferencias y esto afecta a Gilberto Mora directamente.

Mexsport Gilberto Mora y una restricción de la FIFA

¿Por qué la FIFA impide que Gilberto Mora juegue en Europa?

El reglamento vigente establece límites estrictos sobre las transferencias de futbolistas menores. El artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA indica que ningún jugador internacional podrá ser registrado por un club extranjero antes de alcanzar la mayoría de edad.

Aunque existen excepciones, en el caso de Mora no se cumplen los requisitos exigidos. La primera posibilidad contempla que el entorno familiar del jugador se traslade al nuevo país por razones no ligadas al futbol. La segunda exige una residencia cercana a la frontera entre dos países, lo que tampoco aplica. Otra condición considera al jugador como refugiado o persona en situación vulnerable. Tampoco se trata del caso de Gilberto Mora, quien cuenta con estabilidad dentro del club mexicano y no presenta ese perfil.

¿Qué clubes estarían interesados en Gilberto Mora y cómo afectaría su futuro?

A pesar del obstáculo legal, Rafaela Pimenta, representante de figuras como Haaland y Santiago Giménez, ya se encuentra asesorando al juvenil mexicano. El objetivo sería preparar su traspaso para cuando el reglamento lo permita. Por ahora, varios equipos europeos han mostrado interés en seguir su evolución, aunque sin posibilidad de firmarlo.

Entre las instituciones que estarían siguiéndolo se mencionan nombres de ligas importantes, aunque ninguno puede realizar un movimiento formal hasta dentro de dos años. En ese tiempo, Mora deberá seguir desarrollándose con Tijuana y sumando minutos con el combinado nacional.