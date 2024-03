Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez tiene una misión por el boxeo mexicano

El boxeador mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez tiene la oportunidad de volver a ser campeón del mundo y de poner su nombre en una nueva página de la historia del boxeo azteca, si da cuenta de Arsen Goulamirian.

El peleador mazatleco, está peleando en la división de los cruceros y se mide ante el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo y en caso de triunfar en Inglewood se coronaría campeón del mundo.

Con esto, la lista de actuales campeones crecería, pero lo más relevante, es que Zurdo Ramírez, sería el primer campeón del mundo de origen mexicano en tener en su poder un título en los cruceros.

Quiero ser campeón del mundo y ser un ídolo.- Zurdo Ramírez

Zurdo Ramírez, ya tiene una distinción de este tipo

El peleador Zurdo Ramírez, ya fue en su carrera monarca mundial, pero en los supermedianos y en su momento fue el primero en la historia en lograr esa distinción.

‘Zurdo’ Ramírez se convirtió el 9 de abril de 2016 en el primer boxeador mexicano de la historia que ganaba el título Mundial de la WBO del peso supermediano al dar cuenta de Arthur Abraham por decisión unánime en choque celebrado en el MGM Grand Garden Arena.

Zurdo Ramírez

Zurdo Ramírez, contento de pelear en su peso natural

Zurdo Ramírez, boxeador de 32 años, indicó en la previa a este pleito, su felicidad por encontrar en los cruceros su mejor sensación como boxeador.

Reflexionó en que su condición ya no tiene que ser castigada como era en las 168 libras en el corte de peso, por lo que tiene grandes expectativas del enfrentamiento.

“Me siento bien con el peso. Me siento saludable. Era grande incluso para 175. Me siento muy bien en el peso Crucero. La naturaleza dijo ‘no’ a que yo estuviera en el peso Semipesado: era necesario subir. Parte de la motivación en este momento es que me siento natural con este nuevo peso. Mi cuerpo está feliz, estoy feliz. Ya no necesito perder 20 libras. Es mucho más cómodo”.