La muerte de Giorgio Armani ha dejado con una sensación amarga a sus seguidores, pues si bien estaban conscientes de su avanzada edad, consideraban que aún tenía la energía suficiente para seguir en el mundo de la moda. Ahora bien, ¿sabías que antes de su muerte tuvo la oportunidad de colaborar con un histórico de la Serie A?

Presentación de Aaron Ramsey | Del Arsenal y Juventus a C.U.

Giorgio Armani murió la mañana de este jueves 4 de septiembre a los 91 años de edad debido a complicaciones de salud que terminaron con su vida. A raíz de esto, un sinfín de usuarios han comenzado a recordar la espectacular injerencia que tuvo en el apartado deportivo, demostrando su valor como marca en el terreno de juego.

¿Cuál fue la relación de Giorgio Armani con la Fórmula 1?

El gusto de Giorgio Armani por el deporte no solo se remonta a su faceta en el futbol, sino también en el automovilismo profesional. Y es que, a través de su marca (Emporio Armani EA7) tuvo la oportunidad de vestir a los pilotos de Ferrari, una de las escuderías más importantes que la F1 tiene en la actualidad.

armani x ferrari



giorgio armani you will remembered forever ❤️ pic.twitter.com/2Rmm5G6AkQ — em (@s94inz) September 4, 2025

¿Giorgio Armani vistió a Hirving Lozano?

Durante la temporada 2021 - 2022, Giorgio Armani firmó un acuerdo histórico luego de convertirse en la marca que vistió al Napoli, institución que, a la postre, lograría el campeonato de Liga en la Serie A. Durante esta colaboración el diseñador “vistió” a Hirving Lozano, quien formó parte de la plantilla que obtuvo el título nacional.

¿Giorgio Armani tuvo un acuerdo con la Juventus antes de morir?

Con un total de 36 títulos de Liga, la Juventus de Turín es uno de los tres equipos más importantes en la historia de la Serie A pese a que su actualidad no sea la mejor. Este hecho, de cierta forma, explica la colaboración que Giorgio Armani tuvo con el club antes de perder la vida en las últimas horas.

Italian fashion legend Giorgio Armani has passed away at the age of 91.



Just weeks ago, he partnered with Juventus, designing the club’s formal wardrobe for the 2025/26 and 2026/27 seasons.



Rest in peace, Gio! 🕊️🤍 pic.twitter.com/Py3CkN2HEd — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 4, 2025

Este acuerdo confirma a Giorgio Armani como el protagonista del vestuario formal de la Juventus a través de la creatividad y la innovación. Así, uno de sus últimos trabajos constó de una selección de trajes que acompañarán a los jugadores en todos los eventos oficiales que tengan a lo largo de esta temporada y durante la campaña siguiente a través de diseños que mezclan los colores azul medianoche, así como las líneas fluidas que destacan en el jersey oficial del club en turno.