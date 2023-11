Ex DT del Feyenoord crítica a Santiago Giménez por su sequía goleadora

El pasado martes 7 de noviembre, Santiago Giménez y Feyenoord visitaron a la Lazio en el segundo partido del delantero mexicano en la presente campaña de la UEFA Champions League; el encuentro terminó favorable al conjunto italiano y dejó con seis unidades al equipo neerlandés a falta de dos juegos de la fase de grupos.

Luego de dos goles en su juego de debut en el torneo continental, Santiago Giménez no encontró la portería; tras su actuación, Giovanni van Bronckhorst, ex DT del Feyenoord, tuvo contundentes palabras para el delantero mexicano.

La ‘crítica’ de Giovanni van Bronckhorst a Santiago Giménez

Tras el duelo de Lazio vs Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ex director técnico del conjunto neerlandés donde milita el delantero mexicano y actual analista del canal de televisión RTL Nieuws, mencionó que Santiago Giménez debe ser más astuto cuando enfrenta a defensiva como la del equipo italiano, ya que no se encuentra ante las mismas ‘facilidades’ que la Eredivisie.

¿Cuándo es el próximo partido de Santiago Giménez en la UEFA Champions League?

Será el próximo martes 28 de noviembre cuando Santiago Giménez tenga su próximo partido en al UEFA Champions League: el Feyenoord recibirá al Atlético de Madrid para su compromiso de la jornada cinco en la fase de grupos; sería el tercer duelo del delantero mexicano en el certamen: en su su debut anotó dos goles y en su segundo compromiso se quedó sin anotación.

Santiago Giménez saldría del Feyenoord en el próximo mercado de fichajes

Todo parece indicar que Santiago Giménez saldría del Feyenoord en el próximo mercado de fichajes: el delantero mexicano de 22 años de edad, de acuerdo a diversos reportes, habría llamado la atención de equipos como FC Barcelona, de LaLiga, Arsenal, de la Premier League, Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga, Inter y Napoli, de la Serie A, entre otros, en el futbol europeo; conjuntos que podrían hacer una oferta por él en la siguiente ventana de transferencias.

