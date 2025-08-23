deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Gol de Ezequiel Almada : Mazatlán 1-0 Tigres | Jornada 6 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Llegó el primero para Mazatlán, en un remate de cabeza y, sorpresivamente, jugando con 10, Mazatlán se va adelante en el marcador para poner el 1 a 0 sobre Tigres.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Llegó el primero para Mazatlán, en un remate de cabeza y, sorpresivamente, jugando con 10, Mazatlán se va adelante en el marcador para poner el 1 a 0 vs Tigres. Ezequiel Almada marcó el gol inaugural del partido.

Te puede interesar: Mazatlán vs Tigres ver EN VIVO y GRATIS transmisión del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres de la UANL
Mazatlán FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×