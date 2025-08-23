Gol de Ezequiel Almada : Mazatlán 1-0 Tigres | Jornada 6 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Llegó el primero para Mazatlán, en un remate de cabeza y, sorpresivamente, jugando con 10, Mazatlán se va adelante en el marcador para poner el 1 a 0 vs Tigres. Ezequiel Almada marcó el gol inaugural del partido.

