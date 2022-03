El golazo de Israel Castro ante EUA: “De los mejores momentos de mi carrera”

12 de agosto de 2009. Después de cuatro partidos del Hexagonal Final rumbo al Mundial de Sudáfrica, la Selección de México sólo había conseguido un triunfo. Sumaba tres puntos de 12 posibles y el boleto para la Copa del Mundo lucía muy lejano.

El Estadio Azteca estaba lleno. No cabía ni un alma en el recinto para presenciar el segundo partido ante Estados Unidos, vital en las aspiraciones del equipo comandado por Javier Aguirre.

Minuto 8’. Gol de Charlie Davies. El Coloso de Santa Úrsula entra en un silencio sepulcral. El Mundial se aleja. Sin embargo, 10 minutos después el mediocampista Israel Castro toma la pelota en tres cuartos de cancha a pase de Cuathémoc Blanco. Voltea a ver al guardameta y saca un rayo que rebasa la línea de gol tras pegar en el travesaño. Sería este el primero de los dos goles que le darían la victoria al conjunto nacional, 2-1.

“Sin duda ese es de los más importantes (momentos de mi carrera)”, declara Castro a Azteca Deportes. “Prácticamente estábamos fuera del Mundial, necesitábamos ganar, llegó (Javier) Aguirre, habíamos perdido algunos partidos, y luego llegamos a casa y ganamos, entonces eso nos puso de nuevo ahí en la pelea, con el estadio a reventar, así que la verdad fue muy importante”.

¿Cuánto influye el Estadio Azteca en un partido?

Israel Castro (Ciudad de México, 1980), mediocampista de contención tradicional, gran recuperador y un hombre con un toque exquisito, asegura que el Estadio Azteca tiene una mística que crece a los futbolistas. Sin embargo, no únicamente a los del equipo local.

“A mí me motivaba. Me gustaba mucho jugar en el Estadio Azteca, es impresionante. Pero como rival cuando jugaba contra el América igual me motivaba y no era mi campo. Evidentemente hay nerviosismo, ansiedad, pero todo eso se transforma en motivación”, detalla el exjugador de Cruz Azul y Pumas.

Nunca vi a Estados Unidos disminuido, siempre intentó atacar con su manera de jugar, y no los vi con miedo

El Coloso de Santa Úrsula, una de las catedrales mundiales del futbol, ha sido siempre una de las mejores herramientas motivacionales del conjunto azteca. No obstante, Castro considera que puede ser un arma de doble filo pues no recuerda que el inmueble de Tlalpan encogiera a los rivales.

“En el Azteca yo sentía esa vibra, esa motivación de ganar, de querer, de ir hacia adelante, pero no, nunca vi a Estados Unidos disminuido, siempre intentó atacar con su manera de jugar, y no los vi con miedo”, relata el que fuera uno de los capitanes del equipo.

Tienen un compromiso con ellos mismos

Israel Castro, quien recientemente colgó los botines tras su paso por el Club Toledo de España, pide a los pupilos de Gerardo Martino , que este jueves se juegan ante Estados Unidos una parte importante de su contraseña para el Mundial de Qatar, que asuman el deber que tienen de mostrarse superiores.

“Los jugadores de México, por jugar en casa, tienen un compromiso con ellos mismos, con el futbol que están desarrollando, y con el entorno. Esa motivación puede jugar a favor si es bien canalizada, esperamos que sea un gran partido para México.”