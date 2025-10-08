''Goleada humillante’': Así calificaron en Chile la goleada ante México en el Mundial sub-20

La Selección de México sub-20 rompió el corazón de los chilenos tras la eliminación de su combinado ante los pupilos de Eduardo Arce en los octavos de final de la justa internacional. Por ello, la prensa andina no se guardó nada ante sus seleccionados y fueron tajantes con el proceso de Nicolás Córdova en el combinado juvenil.

''Nicolás Córdova le demuestra a Chile que no es experto: goleada humillante.’', mencionó el AS de Chile tras el resultado desfavorable de su combinado frente a Gilberto Mora y compañía en el Estadio Elías Figueroa Brander. ''Esto pasa en general. No somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho”, comentó La Tercera en su sección deportiva tras el descalabro.

Evitó la palabra fracaso

Por otro lado, en la rueda de prensa posterior al compromiso Bravo no quiso responder sobre el tema de su continuidad al frente del equipo andino. ''Y al final esa es mi gran tranquilidad, que hemos tratado de acelerar muchísimo en cuanto a los dos años que llevamos. No solamente en la Sub 20, en todas las categorías. Pero cuesta mucho. Yo estoy poniendo la cara y soy responsable de este proceso que lleva dos años”, mencionó Bravo ante los medios de comunicación.

Finalmente, se espera que en los próximos días la Federación Chilena de Futbol de un comunicado oficial sobre los próximos pasos que se van a dar en la categoría sub-20 y pareciera que la gestión de Bravo finalizará más pronto queb tarde.