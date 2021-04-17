Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
OTROS DEPORTES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Golfistas protagonizan una pelea en plena ronda

Una pelea entre varios hombres en el campo de golf de Zibatá, en Querétaro, rápidamente se viralizó en redes sociales causando desde indignación hasta burlas.

Pelea en campo de golf

Escrito por: Azteca Deportes

Lo que parecía ser un día entre amigos terminó en una pelea en un torneo de golf que se llevó a cabo en Querétaro. La ronda terminó en una disputa entre los participantes, misma que quedó registrada en videos que se viralizaron en redes sociales y se convirtieron en tendencia.

La situación se dio en el campo de golf Zibatá, en Querétaro, México, que tras hacerse tendencia en Twitter y otras redes fue uno de los temas más comentados por los usuarios. De hecho, la palabra "golf" fue trending topic mundial número uno en algún momento del viernes.

Te puede interesar: Carlos Ortiz envía mensaje a participantes del Campeonato Nacional

El hecho se registró cuando se llevaba a cabo un torneo en el campo de golf del fraccionamiento Zibatá, ya que, en determinado momento, hubo un incidente entre algunos de los participantes, quienes pasaron de los insultos a las bofetadas y posteriormente a los empujones.

Te puede interesar: Grillo se mete a la pelea y Ancer escala 24 lugares en el RBC Heritage

El video fue subido a redes sociales y se volvió viral. Los comentarios van desde burlas y críticas hacia los involucrados, hasta memes y comparaciones con otros incidentes.

En tiempos de pandemia y encierro, se supone que el golf debería ser una distracción para la gente al poder pasar un tiempo al aire libre y conviviendo con sana distancia. Lamentablemente, algunas personas ven este deporte como una oportunidad para ir a tomar y no para disfrutar un buen rato alejado de los problemas.

Hasta el momento, Zibatá no ha hecho ningún comunicado al respecto ni ha anunciado algún tipo de sanción hacia las personas que estuvieron involucradas en este penoso incidente que mancha a un deporte que poco a poco ha ido creciendo en México, gracias a las destacadas actuaciones de los golfistas mexicanos a nivel profesional.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP