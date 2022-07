Tuve mejores rivales cuando no era profesional: GGG demerita a Canelo

El próximo 17 de septiembre se llevará a cabo la pelea de trilogía entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez, donde previo a este enfrentamiento, ‘GGG’ ha calentado un poco la pelea, pues aseguró que los rivales amateur que él tenía son mejores que el mexicano.

Si bien Golovkin reconoce las habilidades y talento de Canelo Álvarez, ha dejado en claro que el mexicano no es invencible, además de que ya conoce cómo se comporta en el ring, por lo que habló del rival más duro que ha enfrentado.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Golovkin ‘demerita’ a Canelo Álvarez como rival

Hablando ante los medios de comunicación, el kazajo fue cuestionado sobre el rival más fuerte que ha tenido en su carrera, creyendo que mencionaría a Canelo Álvarez pero no fue así, pues aunque lo considera un rival de ‘clase mundial’, no es el mejor al que ha enfrentado.

“He peleado contra campeones, retadores mandatorios y muchos más. No diría que Canelo ha sido el mejor, es un oponente de clase mundial, uno muy difícil, pero como pudieron ver recientemente, él pierde”, dijo Gennady Golovkin.

Cuando le pidieron que diera el nombre del peleador más fuerte al que se ha enfrentado, Golovkin reveló algo inusual, pues confesó que en su etapa cuando aún no era profesional, se midió a rivales más complicados que Canelo Álvarez, generando algo de controversia.

“(Canelo) no lo es. Estoy hablando de rivales que enfrenté cuando no era profesional. Tenían habilidades y una estrategia en el boxeo que era una locura. Les tomaba tres rounds descifrarte y luego te aplastaban y no tenías oportunidad de ganarles”, dijo el kazajo.

Gennady Golovkin tiene marca de 42-1-1, donde ese empate y derrota son justamente ante Saúl Álvarez, rival que se le ha complicado en su etapa profesional. La T-Mobile Arena será la sede de su tercer enfrentamiento.