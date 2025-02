Las duras palabras del Gonzo Pineda tras perder contra Santos

Los Rojinegros del Atlas cayeron 2-0 en contra de los Guerreros de Santos Laguna en su visita a Torreón Coahuila; los de Gonzo Pineda ligaron su segunda derrota en fila, ya que a media semana habían perdido contra el Necaxa en el Estadio Jalisco.

Te puede interesar: Las designaciones arbitrales para la Jornada 9 del Clausura 2025

Los goles de los de la Comarca fueron por el chileno Bruno Barticciotto, sin embargo, los tapatíos no pudieron anotar gol, por lo que ya suman 180 minutos sin poder hacer una anotación, ya que ni contra Necaxa ni contra Santos lograron hacer subir el marcador.

“Me duele esta derrota. Más allá de cuántas llevemos, este partido no estuvimos a la altura de lo que somos, ni de lo que queremos representar. Esta me dolió, no puedo pensar en las demás”, comentó Gonzalo Pineda tras perder en su visita a los Guerreros de Santos Laguna en el TSM.

Resumen: Juárez 0-4 Toluca| Jornada 8 del Clausura 2025

¿Quién es el siguiente rival del Atlas?

El próximo partido del Atlas será en contra del Atlético San Luis en el Estadio Jalisco, duelo que corresponde a la jornada 10 del Clausura 2025; los Rojinegros no sólo buscarán volver a sumar unidades ya sea con un empate o un triunfo, si no que también el volver a mover las redes en su favor.

“Yo creo mucho en el volumen de llegada. Más allá de hablar de estadísticas que sabemos que existen, creo mucho en ese volumen de llegada, y llegar constantemente, un agobio constante al arco rival. En pocos partidos hemos tenido eso”, añadió Gonzo Pineda en relación al desempeño que han tenido sus jugadores a lo largo del Clausura 2025 y en contra de Santos.

¿En qué lugar se encuentra Atlas en la tabla general?

Los Zorros son el lugar 15 de la tabla general del futbol mexicano gracias a sus 7 puntos, los cuales los han logrado conseguir de sus cuatro empates y su única victoria en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX ; han recibido 16 goles en contra y solo han podido anotar 9 a favor, por lo que tienen una diferencia de -7 tantos.

Te puede interesar: Fernando Ortiz deja mensaje a la afición de Santos luego de ganar