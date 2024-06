Ex Rayados revela que sus hijos lloraron tras perder la final regia

El actual director de Selecciones Nacionales varoniles tiene muy presente que aunque ganó muchos títulos cuando fue el máximo dirigente de la ‘Pandilla’, el conjunto de la UANL los superó en el palmarés y también en el encuentro más importante en la historia de esta rivalidad.

Así lo relató Duilio en una plática que tuvo en el podcast del ex portero mexicano Yosgart Gutiérrez, con quien aceptó que vivieron a la sombra de los logros de los ‘Felinos’.

“Fue una experiencia extraordinaria, me tocó de todo, buenas y malas, si como jugador me tocó la mejor época de Rayados, como directivo me tocó la mejor época de Tigres, lo que nosotros hacíamos no tenía la magnitud que sentíamos porque Tigres ganaba y ganaba, le pegan a los refuerzos y tenían un equipazo”, dijo.

Los números que dejó Davino en Rayados

Duilio estuvo del 2015 al 2022, primero un año como director deportivo y después seis años como presidente del club, en donde comandó a la institución a ganar un título de LIGA BBVA MX , dos de Concachampions y dos Copas MX.

Sin embargo, el dirigente relató lo difícil que fue a nivel personal que los Rayados cayeran ante el conjunto de la UANL en la final del Apertura 2017 que se definió en el Estadio BBVA.

“Recuerdo cuando perdimos la Final Regia en casa contra Tigres y llego a mi casa con mis hijos llorando, porque en Monterrey es una locura cómo se vive el futbol… la carrilla a esas edades para mis hijos era muy tóxica, a veces uno lo sufre más por ellos, porque uno ya tiene la piel más gruesa”, contó.

Las revanchas para la ‘Pandilla’ llegarían después con el campeonato que conquistaron en casa del América en el Apertura 2019 y también la final que le ganaron a los Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2019.

