Jesús Gallardo sorprende con sus primeras declaraciones en Toluca

En Metepec existe felicidad debido a que Jesús Gallardo llegó con el pie derecho, el futbolista procedente de los Rayados de Monterrey se ha acoplado a la perfección en sus primeros días como jugador de los Diablos Rojos del Toluca y el grupo lo ha recibido con los brazos abiertos.

El de Tabasco dio sus primeras palabras como miembro del “Chorizo Power”, debido a que estuvo en conferencia de prensa en las instalaciones de los Escarlatas en el municipio de Metepec.

“Muy feliz. Orgulloso de estar aqui. En esta institución grande. Adaptarme a todo. Para mí Toluca es un grande. Tercer equipo con mas títulos. Eso fue lo principal. La directiva hizo mucho. Seguir ganando y qué mejor que aquí. Mis compañeros me recibieron bien. Excelentes personas. Con paiva hablado poco. Lo que espera que le pueda dar. Si me pongo en forma lo voy a lograr”, comentó Jesús Gallardo ante la prensa que se dio cita en las instalaciones Escarlatas.

Te puede interesar: OFICIAL: Chivas anuncia “refuerzo” BOMBA

¡Clases particulares! Gignac califica el francés de Martinoli

Jesús Gallardo admite la competencia interna que tiene el Toluca

Se prevé que Gallardo se convierta en el lateral izquierdo titular de los del Estado de México de cara al Apertura 2024 de la Liga BBVA MX , sin embargo la competencia interna es alta por la gran cantidad de jugadores aptos para estar en dicho puesto.

“Buscar un puesto. Esta institución se merece un título. Regresar a ese escenario que me tracé. Tranquilo mentalmente. Emocionado por este nuevo reto. Primer entrenamiento. La altura me costó. Adaptarme lo mas rápido. La competencia es de alto nivel. Aportar mi granito”, añadió Gallardo en relación a la competencia interna que tendrá por ganarse un lugar en el once titular.

Toluca y su pretemporada para el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

“Chorizo Power” no dejará la capital mexiquense, ya que su pretemporada la harán en sus instalaciones buscando aprovechar la altura con la que cuenta la ciudad; el resto de la actual semana entrarán a doble sesión para prepararse físicamente de cara al Ap 2024.

Te puede interesar: ¿El reemplazo de Quiñones? América tendría en la mira a jugador del Betis