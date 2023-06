Las grandes figuras del futbol mundial que han llegado a la MLS

Con el inminente fichaje de Lionel Messi con el Inter Miami CF, el argentino se sumará a una amplia lista de grandes figuras del futbol mundial que han llegado a la Major League Soccer (MLS) en los últimos años.

Desde su creación bajo ese nombre, la liga estadounidense se ha empeñado en que sus clubes logren fichar a jugadores de talla internacional para aumentar el nivel y atraer los reflectores de todas partes del mundo.

Carlos Vela, un modelo de la MLS

Si bien muchos de ellos anteriormente llegaban en el ocaso de sus carreras, también cada vez son más los casos de astros del balompié que arriban a la MLS cuando estaban en plenitud jugando en Europa.

Repasamos las glorias que llegaron a la MLS

David Beckham fue uno de los primeros grandes nombres en aterrizar en esta competición cuando en 2007 el inglés firmó con Los Ángeles Galaxy tras haber sido uno de los “galácticos” en el Real Madrid.

Rafael Márquez también sorprendió al fichar con el New York Red Bulls en 2010 dejando atrás su gran carrera como defensa del Barcelona.

Zlatan Ibrahimovic es otro claro ejemplo al partir del Manchester United para unirse a las filas del LA Galaxy en donde tuvo dos muy buenas temporadas.

Kaká, quien llegó a ser Balón de Oro, también apostó por abandonar al AC Milan para integrarse a un club menos conocido como el Orlando City.

Carlos Vela fue más impactante, ya que decidió venir al Los Ángeles FC cuando todavía ni existía el equipo y cortando de manera prematura su paso por Europa.

Sebastián Giovinco es otro caso sorprendente, ya que era toda una estrella de la liga italiana cuando se decantó por llegar al Toronto.

Aunque también se pueden enumerar muchos futbolistas que llegaron a la MLS con una edad avanzada y más cerca del retiro como: Hugo Sánchez (Dallas FC), Lothar Matthaus (New York Red Bulls), Cuauhtémoc Blanco (Chicago Fire), Thierry Henry (New York Red Bulls) o Steven Gerrard (LA Galaxy).

También en los últimos años se han tenido los casos de: Gareth Bale (LAFC), Giorgio Chiellini (LAFC), Lorenzo Insigne (Toronto), Gonzalo Higuaín (Inter Miami), Wayne Rooney (DC United), Javier Hernández (LA Galaxy), David Villa (New York City), Andrea Pirlo (New York City), Frank Lampard (New York City) y Didier Drogba (Montreal Impact).