Lionel Messi no descarta haber jugado gratis si regresaba al Barcelona

Lionel Messi va a jugar en la MLS. El Inter de Miami ha anunciado la llegada del argentino a sus filas, quien llega proveniente del Paris Saint-Germain tras haber cumplido su contrato con la escuadra de la Ligue 1.

A pesar de los rumores sobre el destino de ‘La Pulga’, a quien colocaban de regreso en las filas del Barcelona tras haber salido del PSG, el exjugador de los ‘Culers’ llega a la Costa Este de Estados Unidos para jugar en el equipo del cual es dueño, David Beckham, no obstante, no descarta un posible regreso a LaLiga para volver a jugar con el cuadro blaugrana, escuadra en la que se encuentra dispuesto a jugar a coste cero.

“La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no.

“Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”, dijo Lionel Messi para Mundo Deportivo.

El esfuerzo del Barcelona por fichar a Lionel Messi

Sobre los esfuerzos del Barcelona por tener a Messi de regreso a sus filas, el astro argentino asegura que si hubo conversaciones para llevar a cabo la transferencia, sin embargo, el club no estaba en circunstancias de poderlo fichar.

“Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club”.

