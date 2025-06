Chicharito enciende las alarmas en Chivas tras salir lesionado ante Atlante

La pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2025 se vio empañada por una preocupante escena este viernes en Zacatepec, cuando Javier “Chicharito” Hernández tuvo que abandonar el terreno de juego tras recibir un fuerte golpe en el rostro durante el amistoso frente al Atlante, correspondiente a la Copa Morelos.

Te podría interesar: Tras las críticas de Boca sobre César Arturo Ramos, la CONTUNDENTE decisión que tomó la FIFA

Javier Aguirre asegura que para la afición es suficiente el ver a México ganar

El delantero rojiblanco fue titular en el esquema de Gabriel Milito y compartía el ataque con Alan Pulido. Sin embargo, al minuto 23, en una disputa aérea con el defensor azulgrana Francisco Reyes, Chicharito recibió un impacto directo en la nariz que lo dejó tendido en el césped del Estadio Agustín Coruco Díaz. El sangrado fue inmediato, y aunque intentó continuar, el dolor y la incomodidad lo obligaron a pedir el cambio. Fue sustituido por Teun Wilke, mientras la afición observaba con evidente preocupación.

Chicharito Hernández sale del partido al minuto 20

La jugada fue sancionada con tarjeta amarilla para Reyes, pero el daño ya estaba hecho. En redes sociales, la reacción fue mixta: algunos aficionados expresaron su frustración con comentarios como “20 minutos aguantó”, mientras otros mostraron empatía con el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

A pesar del incidente, Chivas logró imponerse 2-0 con goles de Armando González y un autogol de los Potros, asegurando su pase a la final del torneo amistoso, donde se medirá ante León. Sin embargo, la atención se centró en el estado físico de Hernández, quien apenas se reincorporó al equipo.

¿Cuál es el reporte médico del Chicharito Hernández?

Aunque no se ha emitido un parte médico oficial, los primeros reportes indican que la lesión no sería de gravedad y que se trataría de una contusión nasal sin fractura aparente. Aun así, su participación en la final de la Copa Morelos está en duda, y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo innecesariamente.

Te podría interesar: Monterrey se la juega en Pasadena ¿Qué necesita Rayados para avanzar en el Mundial de Clubes 2025?

La situación de Chicharito recuerda lo frágil que puede ser el camino de regreso para un futbolista veterano. En Chivas saben que su experiencia y liderazgo serán clave en el próximo torneo, pero también entienden que deberán manejar su carga física con cautela.

Por ahora, el Rebaño Sagrado cruza los dedos para que solo haya sido un susto.