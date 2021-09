Griezmann y un camino lleno de baches en el Barcelona

Dicen algunos que lo que mal empieza, mal termina. Esta frase podría ser aplicable a la historia del francés Antoine Griezmann con el Barcelona, una novela que comenzó hace tres años cuando el conjunto blaugrana empezó a interesarse por él y que desde entonces pareció tener muchos finales, pero realmente ninguno lo fue. Aparentemente, todo termina hoy con su salida de la institución y su regreso al Atlético de Madrid.

A pesar de que en aquel verano del 2018, se dio el primer contacto entre el Barsa y Griezmann, quien llevaba cuatro años en el “Atleti”, en ese entonces el delantero galo desairó a los culés y optó por quedarse con el cuadro de Madrid. La expectativa por saber dónde iba a jugar era tal, que se creó un documental llamado “La Decisión”, en el que Antoine reveló la noticia.

Cuando parecía que la posibilidad de ver al campeón del mundo en Rusia 2018 vistiendo los colores del Barcelona se había diluido por completo, los catalanes reaparecieron un año después con la misma intención; quedarse con el futbolista a toda costa y aunque esta vez contaban con su aprobación, las trabas volvieron a salir. La institución que entonces presidía Josep María Bartomeu buscó negociar con el Atlético, pero la postura de los colchoneros era clara, solo lo iban a dejar salir si pagaban la cláusula de rescisión. Así lo hicieron, sin embargo, a través de un comunicado, el Atlético de Madrid estableció que los 120 millones de euros que recibieron, no les parecían suficientes, ya que consideraban que el acuerdo se había dado cuando la cláusula era de 200 millones.

Al final, la salida de Griezmann, quien ya había sido abucheado en el Wanda Metropolitano desde que sus intenciones fueron filtradas, se terminó concretando. No obstante, el francés todavía no encontraría tranquilidad. Llegando al Barcelona, se topó con un vestidor liderado por Lionel Messi y Luis Suárez, que de acuerdo a diversos trascendidos, no estaba de acuerdo con su incorporación. Algunas imágenes durante las transmisiones de los partidos parecían comprobarlo.

Problemas tácticos

En el plano deportivo, el rendimiento de Antoine quedó apenas en pequeños destellos, pero la controversia en ese rubro también se hizo presente. En distintas oportunidades, se habló de que no estaba siendo utilizado en su posición, algo que él mismo reconoció ya con el neerlandés Ronald Koeman como entrenador. Asimismo, estuvo en el centro de la polémica en otras ocasiones, como por ejemplo, cuando el técnico Quique Setién lo metió al minuto 85 de un partido contra el Atlético de Madrid precisamente.

Problemas extra cancha

Fuera del terreno de juego, un video en el que aparece Griezmann junto con Ousmane Dembelé, aparentemente burlándose de la apariencia de algunas personas japonesas, provocó que el club blaugrana tuviera que salir a pedir disculpas y les costó algunos convenios con patrocinadores del país asiático.

Finalmente, después de 35 goles en 102 partidos y una Copa del Rey, la aventura de Antoine Griezmann con el Barcelona finalizó este martes. En otro giro inesperado, “El Principito” regresa al lugar del que no salió de la mejor manera, pero donde vivió sus mejores años y como dijera otra popular frase: “Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”.

🔴⚪ #BienvenidoGriezmann



🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.



Bienvenue, Antoine! 🤙



➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

