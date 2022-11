Grupo Firme en el encuentro entre Cardinals vs 49ers

El partido de lunes por la noche NFL, en el Estadio Azteca se encuentra a la vuelta de la esquina. Tras un “paro” de actividad internacional por causa de la COVID-19, la fecha marcada en el calendario para todos los fanáticos al deporte de las tacleadas, regresa al calendario de la temporada 2022 de una de las ligas más competitivas del planeta.

Para esta edición, Arizona Cardinals fungirá como local, cuando reciba en las instalaciones del coloso de Santa Úrsula a los 49ers de San Francisco. Ambos equipos llegan con victoria, tras haber derrotado en la semana número 10 a LA Rams (27-17) y Chargers (22-16) respectivamente.

Esta marcará la segunda ocasión en la historia, en la que estos dos equipos se enfrenten en territorio nacional. Recordando que se vieron las caras en el 2005, cuando Cardinals derrotó por marcador de 31-14 a 49ers. Un duelo en el que Larry Fitzgerald y Anquan Boldin fueron las grandes estrellas del duelo. Así es que este frente a frente ya cuenta con un precedente importante hace 17 años.

La última noticia que se da en torno al tan esperado partido, es la implementación de un nuevo concepto de “Medio Tiempo”, al estilo Super Bowl, pero con talentos locales, y en esta ocasión NFL México dio a conocer que será Grupo Firme el encargado de amenizar la noche en la capital de nuestro país.

Los dirigidos por Eduin Caz, han anunciado su participación en punto de las 8:15 de la noche, al medio tiempo del partido a disputarse el próximo lunes 21 de noviembre, en el Estadio Azteca.

Este evento, marca la quinta ocasión en la que la National Football League voltea a ver el mercado mexicano para organizar un partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos. Esto como parte del calendario internacional de este año, el cual pone punto final con el partido en nuestro país. Un calendario que para el 2022 contempló 3 partidos en Inglaterra (MIN vs NO, NYG vs GB y DEN vs JAX), 1 en Alemania (SEA vs TB) y otro en la CDMX (SF vs ARI).