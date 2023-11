Así van los grupos de la Champions League tras cuatro jornadas

Ha terminado la fecha cuatro de la UEFA Champions League luego de grandes y emocionantes partidos. En esta cuarta fecha disfrutamos de 16 partidos en el que solamente hubo un empate y fue en el de Napoli vs Union Berlin que terminó 1-1.

Tras la cuarta jornada, ya tenemos a los primeros seis equipos clasificados a los Octavos de Final, los cuales son: Manchester City, RB Leipzig, Inter, Real Sociedad, Real Madrid y Bayern Múnich.

Así van los grupos de la Champions League

Por el momento, en el Grupo A, Bayern se encuentra en el primer lugar con 12 puntos conseguidos, Copenhague en segundo con cuatro puntos, Galatasaray en tercero con cuatro puntos y en último Manchester United con tres puntos.

En Grupo B se encuentra en primer lugar el Arsenal con nueve puntos, en segundo el PSV con cinco puntos, en tercero Lens con cinco puntos y en último Sevilla con dos puntos.

En el Grupo C se lo domina el Madrid con 12 puntos, en segundo Napoli con siete puntos, en tercero Braga y en último Union Berlin con un punto. El Grupo D igualmente es dominado por un equipo español, en la primera posición se encuentra la Real Sociedad con 10 puntos, en segundo el Inter con 10 puntos, en tercero Salzburg con tres puntos y en último Benfica con cero puntos.

De igual forma, el Grupo E lo lidera el Atlético de Madrid con ocho puntos, en segundo llega la Lazio con siete puntos, en tercero el Feyenoord con seis puntos y por último el Celtic con un punto.

En el Grupo F lo lidera el Dortmund con siete puntos, en segundo el PSG con seis puntos, en el tercero Milan con cinco puntos y en último Newcastle con cuatro puntos. En el Grupo G lo lidera el Manchester City con 12 puntos, en segundo Leipzig con nueve puntos, en tercero la Estrella Roja con un punto y en cuarto Young Boys con un punto.

Por último, en el Grupo H, Barcelona lidera con nueve puntos, Porto en segundo con nueve puntos, en tercero Shakhtar con seis puntos y Antwerp en cuarto con cero puntos.

