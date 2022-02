Guardado revela detalles sobre relación con Chicharito

El capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado dio su punto de vista acerca de la ausencia de Javier Hernández del combinado nacional y reveló detalles de su relación con el canterano de las Chivas de Guadalajara.

La Selección Mexicana de futbol, en los últimos partidos ha sufrido para convertir goles, es por ello que el nombre de Javier Hernández surgió como una posible solución para el cuadro de Gerardo Martino, sin embargo, el delantero del Galaxy no ha sido considerado por el seleccionador nacional.

México 1-0 Panamá | Resumen Octagonal Final de la CONCACAF

“Yo con ‘Chicharito’ no tengo ningún problema, cero problemas, pero cuando ha habido cosas de negociar con derechos de imagen y todo eso, pensamos igual”, indicó Guardado en una charla con la cadena ESPN.

Aunque reconoció que en en lo único que no ha estado de acuerdo con Hernández Balcazar, es en las formas, pues precisó que “Chicharito” tiene una forma de ser más explosiva y Guardado es más político: “Es en lo único que no hemos estado de acuerdo en cierto momento, pero problemas personales no hemos tenido ninguno”, puntualizó.

¿Chicharito está vetado en la Selección Mexicana?

Muchas versiones afirman un veto hacía “Chicharito” Hernández en la Selección Mexicana, pues el máximo goleador del combinado azteca tiene alrededor de dos años y medio sin ser convocado.

"¿Si ‘Chicharito’ tiene que regresar a la Selección? Obviamente su futbol está ahí y si está disponible para regresar, si realmente quiere y está por la labor, obviamente es bienvenido”, declaró el veterano jugador del Betis de Sevilla.

Javier Hernandez piensa en ser campeón de la MLS

De cara al inicio de la próximo temporada de la MLS, “CH14” se fijó objetivos claros con el equipo angelino, uno de ellos es encontrar la regularidad y ser campeón del futbol de los Estados Unidos.





“En esta vida no puedes pedir algo que no estás dando. Me gustaría que mis compañeros estén al máximo de la forma, y yo también tengo que hacerlo. Aquí no importa quién es el líder, cada uno puede ser líder de distintas maneras. Todos queremos dar lo mejor para ser campeones”, comentó.

