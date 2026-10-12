ÚLTIMA HORA: La guerra en Medio Oriente amenaza el deporte; partido de Cristiano Ronaldo fue suspendido por explosiones

La escalada militar en Medio Oriente comenzó a trasladar sus consecuencias a los escenarios deportivos. Riad, una de las ciudades que Arabia Saudita busca consolidar como centro mundial del entretenimiento, vivió momentos de incertidumbre antes del partido del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, mientras crecen las dudas sobre la seguridad de los eventos internacionales programados en el país.

El encuentro entre Al Nassr y Neftchi Fergana, correspondiente a la competición asiática, sufrió una demora por una alerta de seguridad que coincidió con reportes de una explosión cerca del estadio. Los futbolistas estaban preparados para comenzar el partido, Cristiano Ronaldo aparecía en la alineación titular y portaba el gafete de capitán. Sin embargo, el inicio tuvo que esperar mientras se evaluaba la situación.

De acuerdo con reportes de prensa, la demora estuvo relacionada con la intercepción de un dron en Riad, que activó una alerta de Defensa Civil. Después de la interrupción, el encuentro finalmente comenzó.

¿Por que los yemeníes atacaron a Arabia Saudita?

La tensión se produce en medio de una nueva oleada de ataques atribuidos a los hutíes de Yemen, grupo armado respaldado por Irán que ha reivindicado agresiones contra territorio saudí, señalan fuentes como CNN. La advertencia a las compañías aéreas para que eviten utilizar los aeropuertos de Arabia Saudita añadió preocupación a una región donde el conflicto amenaza con extender sus consecuencias más allá del terreno militar.

Los ataques forman parte de una larga disputa regional que involucra a Yemen, Arabia Saudita e Irán. Los hutíes son un movimiento político y militar que controla amplias zonas de Yemen y cuenta con el respaldo de Teherán. Desde 2015, Arabia Saudita ha intervenido militarmente en el conflicto yemení al frente de una coalición que buscó frenar el avance del grupo y respaldar al gobierno reconocido internacionalmente. La confrontación ha atravesado periodos de tregua y nuevas escaladas. Los hutíes han lanzado ataques contra territorio saudí y han presentado sus operaciones como represalias por las acciones militares de sus adversarios. La amenaza contra aeropuertos e instalaciones estratégicas eleva el riesgo para la población civil y para el transporte internacional.

Los ataques forman parte de una larga disputa regional que involucra a Yemen, Arabia Saudita e Irán. Los hutíes son un movimiento político y militar que controla amplias zonas de Yemen y cuenta con el respaldo de Teherán. Desde 2015, Arabia Saudita ha intervenido militarmente en el conflicto yemení al frente de una coalición que buscó frenar el avance del grupo y respaldar al gobierno reconocido internacionalmente.

La confrontación ha atravesado periodos de tregua y nuevas escaladas. Los hutíes han lanzado ataques contra territorio saudí y han presentado sus operaciones como represalias por las acciones militares de sus adversarios. La amenaza contra aeropuertos e instalaciones estratégicas eleva el riesgo para la población civil y para el transporte internacional.

Canelo mantiene su plan de pelear en Riad

El boxeo también tiene una cita importante en territorio saudí. Saúl Canelo Álvarez mantiene su plan de pelear el próximo 31 de octubre en Riad frente al camerunés Christian Mbilli, en una función promovida bajo el concepto México vs. The World.

Turki Al-Sheikh, responsable de la organización de grandes eventos de boxeo en Arabia Saudita, aseguró que el mexicano se comunicó con él para reiterar su intención de subir al ring en la fecha prevista, pese a la tensión que atraviesa la región.