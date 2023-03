La guerra entre Karim Benzema y Lionel Messi en Instagram

Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador del 2022 el pasado lunes 27 de febrero en la ceremonia celebrada por la FIFA en París, Francia. Parece que a Karim Benzema no le terminó agradando la elección y decidió mandar varias indirectas por sus historias de Instagram.

Hay que recordar que los tres finalistas seleccionados al premio eran: Kylian Mbappé, Karim Benzema y Lionel Messi. Por lo que el argentino terminó ganando su segundo premio de The Best.

Benzema manda indirecta a The Best y a Messi

El delantero del Real Madrid, no asistió a la premiación de The Best y mostró su molestia por el resultado a través de sus redes sociales. Específicamente, publicó en sus ‘stories’ de Instagram varias imágenes con algo de polémica.

Una de sus stories, es un video de Karim haciendo varios goles, el segundo es una imagen de un post en instagram donde´sale todos los títulos, trofeos y galardones que logró con el Real Madrid, la Selección de Francia y los premios individuales en el periodo de tiempo analizado para ser finalista de los premios de The Best en la FIFA.

Entre sus estadísticas más destacadas sobresalen:



63 goles anotados.

21 asistencias.

Campeón de Mundial de Clubes.

Campeón de LaLiga.

Campeón de la Champions League .

. Campeón Supercopa de la UEFA.

Campeón de la Liga de Naciones de la UEFA.

Campeón de Supercopa de España

Ganador del Balón de Oro .

. Mejor jugador en Europa.

MVP en la Champions LeagueMáximo anotador de LaLiga.

Mejor jugador de LaLiga .

. Ganador del premio Di Stefano.

Por último, dejo una foto de él sonriendo y deseando una buena noche.

Messi responde a las historias de Benzema

Tras las historias de Benzema, Messi aprovechó y subió dos historias en su Instagram a modo de respuesta. En las imágenes sale el jugador con la playera de argentina besando la Copa del Mundial tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Argentina.

