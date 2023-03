Karim Benzema lanza polémico mensaje a sus compañeros que no lo votaron al The Best

Antes los señalamientos a David Alaba por haber votado en primer lugar a Lionel Messi para el premio The Best ganado por el astro argentino este 27 de febrero, el delantero del Real Madrid lanzó un enigmático mensaje en sus redes sociales en medio de toda la polémica generada al interior del club merengue.

El mensaje de Karim Benzema

Karim Benzema tuvo la mejor temporada de su carrera al ser determinante para el Real Madrid en la pasada Champions League. Fue goleador de la máxima competición de clubes europeos y además conquistó LaLiga con los merengues, también siendo el Pichichi del campeonato. Hechos que no le alcanzaron para ganar el The Best este lunes 27 de febrero.

El francés publicó en sus redes sociales un enigmático mensaje en el que abre paso a la polémica entorno a David Alaba. El francés escribió “yo llegué solo…”, escribió Karim Benzema en su cuenta oficial, acompañada de una foto de él mismo y su auto. Sin estar rodeado de nadie más.

El gato tuvo una temporada brillante, no obstante el Mundial realizado por Lionel Messi terminó opacando lo cosechado por el galo durante la temporada y es que ciertamente el argentino fue el mejor futbolista del máximo torneo de fútbol de principio a fin.