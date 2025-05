Guido Pizarro envía mensaje al Toluca por pase a la final

Después de quedar eliminados del Clausura 2025 tras caer frente a Toluca en las semifinales del futbol mexicano, el director técnico de Tigres, Guido Pizarro demostró su caballerosidad al no entrar en polémicas arbitrales tras el gol anulado en el primer tiempo a Nicolás Ibañez; sin embargo, el argentino optó por felicitar a los Diablos Rojos por su pase a la final y el torneo que están teniendo.

“Con respecto al arbitraje, me lo mostraron e independientemente si fue un error o no, creo que sería injusto con el rival ha hecho mejor las cosas y ha sido digno de merecer pasar. Sin ninguna duda creo que el partido de ida fue muy importante porque habíamos hecho un buen primer tiempo, donde teníamos chance de agrandar la diferencia y no lo hicimos y en el segundo tiempo ellos hicieron mejor las cosas”, mencionó Guido Pizarro.

Se avecina un recambio generacional en Tigres

Por otro lado aprovechó para mencionar que los jugadores de la época dorada de Tigres están teniendo cada vez menos minutos y los nuevos referentes de la U de Nuevo León tendrán que escribir su propia historia.

“Es algo que no nos podemos permitir, tenemos que analizar, pensar en lo que viene, tendremos cosas para mejora, pero sí, sin duda (la falta de gol) es un tema a mejorar. Hay mucha gente de la época dorada que ya no está jugando, es un grupo nuevo, escribiendo su historia y seguramente esto le brindará la experiencia necesaria para seguir apuntando a Tigres en los mejores puestos como lo ha hecho en los últimos años”, finalizó Guido.

Los Tigres ahora cortaran filas y tendrán algunos días de vacaciones para regresar y reportar de cara a lo que será el Apertura 2025 y el arranque de la Leagues Cup.

