Técnico de Tigres reacciona al flamante fichaje de los Rayados

Guido Pizarro, técnico de los Tigres, fue cuestionado acerca del flamante fichaje de los Rayados para el Apertura 2025, quien tiene un cartel importante tras su paso como delantero del Manchester United en la Premier League.

Con esto se suma a una larga lista de futbolistas con pasado europeo que recientemente han firmado con diferentes equipos mexicanos, como fue el caso del atacante argentino Ángel Correa, quien se incorporó al conjunto de la UANL procedente del Atlético de Madrid.

“Bienvenidos sean, como digo siempre, creo que se han incorporado a la liga jugadores de mucha jerarquía”, comentó el técnico argentino cuando se le preguntó por Anthony Martial, durante la conferencia de prensa de este viernes 12 de septiembre.

Guido festeja la llegada de grandes jugadores a la Liga BBVA MX

El “Conde” Pizarro reconoció que la llegada de este tipo de refuerzos tiene un efecto positivo en el resto de clubes de la LIGA BBVA MX.

“Invita a todos los equipos a seguir invirtiendo, a seguir desarrollándose, a seguir buscando la mejora individual de calidad en los jugadores que se vienen y a nivel de equipo también para suplir esa calidad individual que está llegando”, explicó.

Compiten por fichajes europeos

Los Tigres y Rayados se han acostumbrado a contratar a jugadores que hayan militado por Europa, con varios casos de elementos de gran cartel y hasta que fueron parte de sus respectivas selecciones en Mundiales. Actualmente, los dos conjuntos de la “Sultana del Norte” cuentan con nueve elementos que disputaron al menos una temporada de alguna liga del “Viejo Continente”, pero con el fichaje de Martial se romperá la igualada.

De parte de los “Felinos” los jugadores con pasado europeo son: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Javier Aquino, Eugenio Pizzuto, Marcelo Flores, Uriel Antuna, André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

De lado de la “Pandilla” los elementos que jugaron en ligas europeas son: Santiago Mele, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Óliver Torres, Sergio Canales, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Lucas Ocampos.

