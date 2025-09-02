deportes
Fichaje de impacto: el Manchester City suma a un campeón de Champions League

El mercado de fichajes dio un giro inesperado con la llegada de Gianluigi Donnarumma al Manchester City, en una operación que sacude el panorama europeo

Italia Donnarumma
Fernando Campos
Premier League
Compartir

El mercado de fichajes dio un giro inesperado con la llegada del arquero italiano Gianluigi Donnarumma al Manchester City, en una operación que sacude el panorama europeo. El club inglés oficializó y dio la bienvenida este martes el fichaje del guardameta procedente del Paris Saint-Germain, en una transferencia valorada en 30 millones de euros, consolidando así uno de los movimientos más sonados del verano.

¡NO ES BROMA! Aficionado de Tigres usa jersey de Rayados con el nombre de Gignac

¿Qué espera el Manchester City con la llegada de Donnarumma?

Donnarumma, de 26 años, firma contrato por cinco temporadas con los “Citizens”, lo que lo vincula al club hasta el verano de 2030. Su arribo se produce tras la salida del brasileño Ederson , quien fue transferido al Fenerbahçe de Turquía por 14 millones de euros y ahora ser compañero del mexicano Edson Álvarez. La decisión de Pep Guardiola de renovar la portería responde a una estrategia de rejuvenecimiento y fortalecimiento del equipo, que busca recuperar protagonismo en la Premier League tras un inicio irregular.

TE PUEDE INTERESAR:

El arquero italiano llega en el mejor momento de su carrera. En su paso por el PSG, disputó 161 partidos y conquistó diez títulos, incluyendo la tan ansiada Champions League en la temporada 2024-25. Además, fue pieza clave en la obtención de la Eurocopa 2021 con la selección italiana, donde su actuación en la tanda de penales ante Inglaterra lo catapultó como uno de los mejores porteros del mundo.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Donnarumma a su llegada al City?

En sus primeras declaraciones como jugador del City, Donnarumma expresó su entusiasmo: “Fichar por Manchester City representa un momento muy especial y de gran orgullo para mí. Me uno a una plantilla repleta de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola”.

El reto no será sencillo. Donnarumma competirá por la titularidad con James Trafford, joven arquero inglés que también fue fichado este verano por 30 millones de euros y ha sido titular en las primeras jornadas de liga. Sin embargo, la experiencia y el palmarés del italiano lo colocan como favorito para adueñarse del arco en el Etihad Stadium.

Con esta incorporación, el Manchester City refuerza una posición clave y apuesta por un perfil de arquero que combina juventud, liderazgo y experiencia internacional. Donnarumma inicia así una nueva etapa en la Premier League, con la misión de convertirse en el nuevo muro celeste y llevar al club a nuevas conquistas.

Manchester City (Pertenece a Premier League)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

