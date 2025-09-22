La buena noticia para Guido Pizarro tras el empate con Pumas

Tras el empate de Tigres ante Pumas en Ciudad Universitaria, Guido Pizarro aseguró que espera que el equipo siga en crecimiento en el torneo.

Los felinos alcanzaron un empate 1-1 como visitantes y gracias a un nuevo gol de Ángel Correa. El argentino llegó a 9 goles en el certamen, algo que celebró Pizarro.

“Estoy muy contento con el plantel que tengo. El inicio ha sido muy positivo. En las últimas fechas nos ha afectado. Nos ocupa seguir fuertes, tenemos un gran plantel. El resultado fue un partido parejo. Fue un rival que impuso su juego. Las sensaciones son que tenemos que mejorar. Sacamos el empate en una cancha difícil. Hay mucho margen de mejora y me tengo que ocupar de eso”, dijo el DT de Tigres.

Pizarro analizó la actualidad de los Tigres

Por otra parte, el entrenador de Tigres habló sobre el rendimiento de su equipo en el torneo y lo que fue el trabajo de su grupo en Ciudad Universitaria.

“Desde la primera fecha hemos sido muy determinantes en ofensiva y encontramos variantes. Sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos equipo para jugar mejor. Implementamos las dos, sabíamos del potencial del rival, que sumaba mucha gente. Tenemos jugadores que lo hacen bien, tuvimos que encontrar el juego posicional para encontrar camino, pero las variantes, en transiciones o posicional, las tenemos que encontrar para las asociaciones que se dan al final del torneo”, afirmó el técnico del cuadro regiomontano.

Finalmente, el DT argentino se refirió al desgaste físico de sus jugadores y a lo importante que será mantenerse en buena forma física para lo que viene en la recta final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX .

“Venimos de una seguidilla importante en lo físico. El partido con León, el desgaste fue grandísimo, y las variantes de hoy es la idea de que estemos sólidos en defensa y que saquen la pelota de en medio. De la segunda no tengo nada para decir de lo que pasó en la banca”, sentenció Guido.

