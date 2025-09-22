Así reaccionó Efraín Juárez al primer gol de José Juan Macías en CU

Efraín Juárez celebró con entusiasmo el primer gol de José Juan Macías en casa. Para el DT de Pumas se trata de un delantero mexicano con mucha proyección y el cual sabe que puede ayudar mucho al equipo en los siguientes encuentros.

“Estoy ilusionado por todas las fases del juego. El equipo sabe qué hace con y sin la pelota. Me voy tranquilo y muy feliz porque es una satisfacción, y que todo lo que hablamos en la semana lo ves plasmado, es una satisfacción como entrenador. Mi trabajo es darle las herramientas posibles. Ellos disfrutan, saben qué tienen que hacer, en la recuperación, los balones altos, el delantero tiene opciones. En lo individual, para eso trajimos a JJ Macías. Estoy orgulloso de tener delanteros mexicanos”, dijo el estratega de los felinos.

Te puede interesar: La afición del América está harta; así culpó a estos dos jugadores del empate ante Rayados

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Pumas, cada vez mejor

Por otro lado, Juárez se refirió a la posibilidad de jugarle de tú a tú a cualquier rival en el torneo Apertura 2025.

“Obviamente que siempre tenemos muy específico eso, pero es de sensaciones. La semana pasada Mazatlán falla el penal y terminamos ganando, pero el que no falla, no gana. El grupo es solidario. El pateador oficial se lo da y no hay más. Para pelear. Dieron todo, todos los días. No duermo porque entiendo eso. Hoy viene un rival importante, con jerarquía, y puedo decir que mi equipo juega bien siempre. Al que no le gusta, vengan y los invito a Cantera”, expresó el técnico mexicano.

Finalmente, Efraín fue cuestionado sobre Keylor Navas y la suplencia de “Coco” Carrasquilla en el duelo ante Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.

“No puedo hablar de lo que dicen los demás. Al final, no hay mucho que decir: es Keylor Navas. No quiero que me presionen con quién pongo o a quién no pongo. Entendiendo eso, es decisión mía. El ‘Coco’ tuvo un virus y fiebre. No me juzguen por quién pongo o quién no pongo. Tengo un plantel de 22 titulares. Todos pueden jugar. Evitar esas preguntas que son decisiones. Estaba planteado el partido con él desde el inicio. Quien entre, lo hace bien. Tengo un plantel muy orgulloso. Eso lo representa. Hay que hacer el análisis. No dormiré porque mañana entrenamos, el lunes viajamos a Juárez. Los invito a todos aquí para hablar de fútbol y explicarles por qué mi equipo juega buen fútbol”, sentenció el DT de Pumas.

Te puede interesar: Le marcó gol a River y a Boca: flamante refuerzo OFICIAL de Argentina al Querétaro