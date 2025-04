Guido Pizarro triunfa en su primer Clásico Regio y hace historia

Guido Pizarro se estrenó con un triunfo en su primera experiencia como DT de Tigres en un Clásico Regio. Los felinos siguen sumando buenas sensaciones bajo el mando del técnico argentino en el torneo Clausura 2025.

“En lo anímico, todo ha sido muy positivo, desde el resultado hasta la actitud de todos los jugadores. En los últimos minutos llevamos por delante a Monterrey. También fue muy bueno el aporte de la afición desde afuera, nos dio el empuje. Me parece que es un juego para analizar, pero los clásicos son especiales. Haberlo ganado de esta manera, con nuestra gente y en nuestra cancha, se disfruta muchísimo”, dijo Maximiliano Velázquez, auxiliar técnico de los felinos.

Tigres 2-1 Rayados Resumen de la victoria de Tigres en el Clásico Regio | Presentado por McDonald’s

La última vez que un técnico debutante en un Clásico Regio, se llevó una victoria

Desde Manuel Lapuente en el 2008, un técnico de Tigres no lograba llevarse una victoria en su primer Clásico Regio.

“El clima fue lindo, de liguilla, y es lo que necesitamos de nuestra gente para la semifinal contra Cruz Azul. Fue un partido de nivel, intenso, parejo. Fue un juego difícil, pero en toda la estadística fuimos mejores. No merecíamos ir perdiendo, y tuvimos el premio por la búsqueda constante de los jugadores al final. Se logró el resultado”, expresó el auxiliar acerca del gran ambiente y apoyo por parte de la afición incomparable.

En Rayados ya piensan en la recuperación

Por su parte, Martín Demichelis, lamentó la derrota de su equipo en el Clásico Regio.

“Nos entristece mucho no poder ganarlo. Vinimos a buscar los tres puntos, los necesitábamos. Y hoy no nos superó el rival: lo perdimos nosotros. Jugamos bien. El vestuario está dolido por la derrota. Germán está devastado, invadido por el llanto por lo sucedido, y pidió disculpas. El vestuario se va a fortalecer. Vamos a ganar más, pero primero vamos a perder. Hoy el equipo salió a jugar con personalidad. En lo emocional nos jugó en contra: ahí empezamos a perderlo, y lo perdimos nosotros. No nos superaron”, sentenció el técnico de Rayados.

