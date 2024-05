DT del Pachuca admite superioridad del América tras eliminarlo

Después del triunfo sobre el América, que le permitió instalarse en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el director técnico del Pachuca, Guillermo Almada compartió sus impresiones y, de inicio, optó por reconocer al adversario.

“Lo primero: felicitar públicamente al plantel, por la entrega, disposición, América significa mucho y el triunfo nuestro, por lo que es la institución, la categoría de sus jugadores, fue el partido más difícil que me tocó en este torneo, destaco las características de los jugadores de atacar y defender, muy satisfecho por lo que se hizo, la personalidad de los chicos, de los mayores, de los jóvenes, fue importantísimo para superar la eliminatoria ante América”, dijo al término del juego en el Hidalgo.

Pachuca no tuvo planteamiento defensivo ante el América

El estratega de los Tuzos negó que su planteamiento haya sido defensivo para el duelo de vuelta de la semifinal; por el contrario, le dio crédito a la escuadra que comanda André Jardine.

“Fue el mérito de América, el futbol no es matemáticas y dos más dos son cuatro, el rival empuja; no, yo no defiendo, obligan a defender. Debemos saber contragolpear, no hay equipo en el mundo que presione los 90 minutos, es cambiar la estrategia cuando te empujan, oxigenar”, analizó.

Aunque no minimizó el pase a la final del certamen, el timonel uruguayo pidió calma a su escuadra —la más joven entre las 18 de la Liga BBVA MX— y confió en que su próximo rival será de alta gama.

“Los jugadores están conscientes de la valía del triunfo de hoy, estábamos listos para dejar todo lo que tuvieran; con que nos superaron futbolísticamente, debemos mantener los pies sobre la tierra, el rival que venga será de jerarquía y estamos acelerando procesos de juveniles que dan la cara, pero no es normal que hagan esto, los tengo que felicitar por la personalidad que muestran”, reflexionó.

Por último, con respecto al encuentro ante los Pumas, que se disputará 48 horas después como parte del Play In de la Liga BBVA MX, Almada dio a conocer que aún no ha decidido con qué piezas afrontará el compromiso.

“Estamos entrenando ahora, los que estuvieron en el banco y los de menos minutos, estamos pensando en Pumas, decidiremos en el correr de las horas si ponemos los mismos o variantes, es difícil porque está muy cerca, estamos viendo cómo queda el plantel con el transcurso de las horas”, concluyó.

