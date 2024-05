La razón por la que la Liga MX no movió el Pachuca vs Pumas del Play In

El Pachuca eliminó al América de la Concacaf Champions Cup. Los Tuzos se impusieron 2-1, con marcador global de 3-2 ante las Águilas, en la semifinales de la Concachampions, para así dejar fuera de cualquier posibilidad a los de Coapa del soñado doblete, y de sus asistencia al Mundial de Clubes de 2025.

Con el triunfo, los de Guillermo Almada consumaron el primer fracaso de André Jardine al mando de los azulcremas. Por su parte, los de Hidalgo esperan rival para la Gran Final, que saldrá de la otra semifinal, entre Rayados y el Columbus Crew, campeón de la MLS, este miércoles 1 de mayo.

Las estadísticas que podrían definir el Pachuca vs Pumas | Play-In Clausura 2024

Te puede interesar: Pachuca consigue avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup tras vencer al América

La razón por la que la Liga MX no cambió de fecha el Pachuca vs Pumas del Play In

Ahora, los Tuzos ya están pensando en el Play In, donde enfrentarán a los Pumas, por un lugar en los Cuartos de Final del Clausura 2024, para que el ganador se instale en dicha fase, y se mida por un lugar en las semifinales ante Cruz Azul. Por su parte, el perdedor tendrá una última oportunidad ante el equipo que gané entre Necaxa vs Querétaro.

Te puede interesar: "¡Papachuca!” Los memes se burlan de la eliminación del América

Dicho duelo entre Tuzos y Universitarios se jugará este jueves 2 de mayo, con 48 horas de diferencia entre la semi de la Concachampions y el partido antes mencionado. Ante esto, la Liga BBVA MX envió un boletín donde explicaron la razón por la que no se pudo cambiar de fecha.

“El Artículo 52 y 59 del reglamento competencia, que se refieren a la realización de partidos en territorio nacional con al menos 48 horas de diferencia, sólo aplican para la Fase de Calificación o Fase Regular y no para la Fase Final como es el caso del partido Pachuca vs. Pumas dentro del Play IN, que de acuerdo al propio reglamento (artículo 16) ya es parte de la Fase Final”, aseguró el futbol mexicano.