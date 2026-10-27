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Guillermo Almada sorprende y revela al RESPONSABLE de la derrota de América sobre Pachuca

Guillermo Almada, entrenador del Club América, dio a conocer quién fue, a su consideración, la persona responsable de la derrota frente al Pachuca.

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|X: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

América cortó una racha bastante positiva dentro del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de caer como local frente a los Tuzos del Pachuca, en uno de los duelos que trajo consigo la Jornada 13 y que generó un resultado de 2-1 en favor de la escuadra de Hidalgo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Se sabe que Pachuca es, históricamente, uno de los rivales más complicados que el América tiene en México. Ante tal situación, y consciente del resultado, Guillermo Almada no tuvo reparo en dar a conocer el nombre del responsable de este marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Quién fue el culpable de la derrota del América sobre Pachuca?

Fue durante la conferencia de prensa posterior al partido entre América y Pachuca que Guillermo Almada, quien dicho sea de paso, fue entrenador de los Tuzos, aseguró que el único responsable de la derrota de su equipo fue él mismo, pues no hizo un análisis adecuado respecto a su rival.

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“Cuando no se gana, el único responsable soy yo. Los futbolistas no tienen absolutamente nada que ver y cualquier situación que creamos que tenemos que corregir o mejorar la vamos a hacer y analizar con los jugadores y, bueno, que este partido nos sirva como experiencia”, aseguró el charrúa.

Pachuca, ¿el coco del América en la Liga BBVA MX?

Históricamente, el Club América tiene un saldo a favor con la gran parte de los equipos de la Liga BBVA MX en cuanto a duelos oficiales se refiere, contando escuadras cuya rivalidad es gigante como ocurre con Chivas, Cruz Azul, Pumas y, más reciente, Tigres y Rayados.

Sin embargo, la única escuadra que presume haber obtenido más victorias en los manos a manos oficiales es precisamente Pachuca, quien con este nuevo triunfo aumenta su cuota a más de diez victorias de diferencia sobre el equipo que tiene 16 campeonatos de Liga.

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