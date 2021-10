Guillermo Almada fija postura sobre interés de Chivas

El nombre de Guillermo Almada está sonando para convertirse en el nuevo entrenador de las Chivas Rayadas de Guadalajara y el uruguayo habló a respecto del posible interés del “Rebaño Sagrado”.

En conferencia de prensa el estratega dio su punto de vista sobre este tema y aunque reiteró que su compromiso está totalmente con los “Guerreros”, no negó lo atractivo que es llegar a dirigir a un equipo de esa jerarquía y popularidad, como es Chivas.

“A cualquier entrenador le gustaría dirigir a Chivas, a quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande, pero con mi agente hace tiempo que no hablo y conmigo no ha existido ningún acercamiento”, comentó en rueda de prensa.

Además, añadió que le halaga que un equipo tan importante se interese por su trabajo y del grupo que acompaña a director técnico charrúa.

Almada está interesado en dirigir a Chivas y Selecciones

“Estamos muy agradecidos por ese interés que hay, pero hoy estamos enfocados en lo que es Santos, disfrutando lo que es el club, concentrados en mejorar y compenetrados en esto”, comentó el entrenador.

Su nombre también ha sonado para dirigir a la Selección de Ecuador, sobre este tema el estratega sudamericano se sintió halagado por el interés, pero mencionó que su contrato termina hasta junio del 2022.

“Nuestra mente no se encuentra más allá, por más halagado que uno se sienta por ese interés de distintas selecciones y equipos, yo tengo contrato y termina hasta junio del 2022", reiteró.

Candidatos para dirigir a Chivas

Chivas continúa su búsqueda del director técnico ideal, nombres van y vienen en la prensa, se ha mencionado a Jaime Lozano, reciente medalla de bronce con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Además, el “Turco” Mohamed se sumó a la pelea, sin embargo el tema se enfrió, pues llegaron algunas sorpresas, por ejemplo John van ‘t Schip , quien es uno de los grandes candidatos de la directiva y dueños del “Rebaño Sagrado”.

