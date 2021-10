John Van’t Schip ya habló sobre el interés de Chivas

El todavía director técnico de la Selección de Grecia, John Van’t Schip, es consciente de que su nombre suena como uno de los candidatos más fuertes de la directiva de Chivas para asumir las riendas del Rebaño Sagrado. El entrenador neerlandés aceptó que su contrato con el conjunto helénico finaliza cuando Grecia termine su participación en las eliminatorias mundialistas, o en caso de calificar, al término de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Tengo contrato todavía y viendo hacia atrás, de lo que hemos logrado, estoy contento, no me importa lo que otros piensen, sabemos lo que estamos haciendo y hemos construido un equipo que tiene futuro y que ha demostrado que tiene calidad” mencionó Van’t Schip luego de la derrota de Grecia ante Suecia por la eliminatoria europea.

Van’t Schip llegó a Chivas en 2012

John Van’t Schip, quien dirigió al Guadalajara en 2012 durante la época de Johan Cruyff en la Perla Tapatía, fue cuestionado directamente por el supuesto acercamiento de Chivas y la directiva encabezada por Amaury Vergara.

“En este momento estoy contratado con el equipo nacional de Grecia, como dije, reconstruyendo el equipo, y es verdad, mi contrato termina, pero hasta eso estaré aquí y deseo estar más tiempo pero no depende solo de mi. Es algo que es parte del futbol. Chivas es un equipo que ya entrené hace unos años, están buscando un entrenador entonces mi nombre suena, como escuché yo también, pero no puedo hacer un comentario sobre si es verdad o no, todos son rumores” explicó el entrenador.

A pesar del descalabro en Suecia, Grecia de Van’t Schip, todavía mantiene ligeras esperanzas de meterse a la Copa del Mundo en la última fecha FIFA que se jugará en noviembre. Los helénicos marchan terceros de su grupo con 9 unidades, a 4 puntos de España que marcha segunda en puesto de repechaje. Ambas escuadras se medirán el próximo mes en Atenas en partido que será decisivo para el futuro del entrenador. Una victoria ante los ibéricos es el único resultado que le sirve a Grecia para mantenerse con vida.

Azteca Deportes buscó a John Van’t Schip tras las declaraciones posteriores al Suecia vs Grecia, sin embargo el entrenador prefirió ya no opinar al respecto.

