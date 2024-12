Técnico de la Liga MX no escatima elogios para Ancelotti

El técnico uruguayo Guillermo Almada, entrenador de los Tuzos de Pachuca, expresó su confianza y determinación de cara a la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. En rueda de prensa celebrada, Almada enfatizó que el duelo en el Lusail Stadium no será decidido por la historia ni por los nombres de los jugadores, sino por el desempeño en el campo, resaltando la igualdad numérica de ambos equipos.

La figura, la sorpresa y la decepción de la final del Apertura 2024



Te puede interesar: Real Madrid vs Pachuca EN VIVO: Sigue el minuto a minuto online por TV Azteca

“Tenemos que creer en nuestras posibilidades, tenemos el mismo número de jugadores en cada equipo, aquí no juegan los nombres ni la historia. Si creemos en nosotros y seguimos nuestro sueño y jugamos con nuestro estilo podríamos alcanzar esa meta”, declaró Almada, infundiendo confianza en su plantilla.

El desafío de enfrentar al Real Madrid



El uruguayo reconoció el desafío que representa enfrentarse a un equipo de la talla del Real Madrid, especialmente tras un calendario muy cargado. Sin embargo, se mostró optimista y decidido a dar lo mejor en el partido.

“Llegamos de un calendario muy cargado, ahora intentamos dar todo lo que podemos en el partido del Real Madrid. Hicimos muy buenos partidos y esperamos continuar ese camino en la final. Sería un logro muy significativo para nosotros ganar al Real Madrid. Sabemos que será muy complicado, pero lo vamos a intentar”, aseguró.

Almada también abordó la estrategia del Pachuca, destacando que no se centrará en frenar individualmente a jugadores específicos como Vinícius Junior o Kylian Mbappé. En lugar de ello, enfatizó la importancia del juego en equipo, la solidez defensiva y la organización en el campo para competir al nivel del campeón de Europa. “Lo que importa es apostar por el juego en equipo, asegurar la defensa y la organización en el campo para que el Pachuca esté al nivel de competitividad del campeón de Europa”, explicó.

Te puede interesar: Jugadores de Chivas, son despojados de auto en Zacatecas

El entrenador del Pachuca no escatimó elogios para su contraparte italiana, Carlo Ancelotti, reconociendo su grandeza en la historia del futbol. “Ancelotti es uno de los entrenadores más importantes de la historia del futbol e intentaremos que no sea el entrenador con más títulos del Real Madrid mañana, pero eso no le quita méritos de ser uno de los mejores”, subrayó Almada.