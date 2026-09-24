¿Guillermo Almada tomará represalias? Esto se sabe de los berrinches del Clásico Nacional

La resaca del Clásico Nacional continúa, y aunque se hizo eco en la calentura del resultado y de lo vivido en la cancha del Estadio Banorte, previo al juego ante Necaxa se habla de posibles cambios que Guillermo Almada ejecute. Algunos incluso aseveran que habría represalias para aquellos que hicieron berrinches al ser sustituidos en el juego contra las Chivas en la Jornada 9.

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¿Guillermo Almada tomará represalias por berrinches en el Clásico Nacional?

El fin de semana se habló mucho de las reacciones de Alejandro Zendejas, Alan Cervantes y Henry Martín al ser sustituidos en el duelo ante Chivas. Sin embargo, rumbo a la nueva fecha de la Liga BBVA MX, se destaca el rumbo que llevarán las decisiones de Guillermo Almada para enfrentar al Necaxa en Aguascalientes.

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Aunque la reacción de Cervantes parece que estaba más enfocada al tema físico, se le notó molesto y frustrado. Mientras que lo de Zendejas y el capitán del equipo sí fue cosa seria. Algunos reportes extraoficiales aseguran que el técnico habló con ellos en privado para aclarar las molestias. Por eso se indica que habría cambios en la alineación del fin de semana próximo.

Sin embargo, dejando atrás lo sucedido en un encuentro que terminó con las pulsaciones hasta el cielo, Guillermo Almada podría mover su 11 para darle juego a elementos que no han tenido titularidades en partidos recientes. Zendejas podría recibir descanso o no jugar todo el partido por su falta de ritmo tras su lesión, mientras que Miguel Borja está apretando fuerte desde su arribo al futbol mexicano.

¿Cuáles son las bajas que Guillermo Almada tendrá ante Necaxa?

Se sabía que los equipos de la liga tendrían que sortear el reto de las bajas de sus seleccionados nacionales en esta Fecha 10. En ese sentido, Guillermo Almada debe cubrir las ausencias de Israel Reyes e Isaías Violante ante el llamado de Rafael Márquez. Desde Uruguay también convocaron a Brian Rodríguez, mientras que Óscar Perea acudió con la selección colombiana. Y aunque estaba en la lista del tricolor, Alan Cervantes tiene molestias musculares que lo tienen prácticamente descartado para este juego en Aguascalientes del próximo domingo 27 de septiembre.