¡BORRADO! Ochoa fue a la banca con el AVS en el partido el no DESCENSO

El AVS se encuentra al borde del descenso. El equipo de Portugal en el que milita el guardameta, Guillermo Ochoa, disputa la serie eliminatoria por permanecer en la Primeira Liga y para el partido de Ida, el mexicano fue borrado por el entrenador del cuadro de Vila das Aves.

Bajo el mando de Vítor Campelos, Guillermo Ochoa no fue titular en el duelo con sede en el Estádio do Desportivo das Aves, cancha en la que dio inicio la serie por no descender frente al Vizela.

A lo largo de la Temporada 2024/25, el AVS dio cierre a la campaña en el lugar 16 con 27 puntos. Por su parte, Vizela busca un lugar en la Primera División de Portugal tras haber culminado el certamen en el tercer puesto de la Segunda Liga.

Con 39 años de edad, Guillermo Ochoa fue titular en la escuadra de AVS a lo largo de 23 partidos, mismos en los que ha recibido 45 goles en contra, teniendo un registro de seis juegos con el arco en cero.

Números de Guillermo Ochoa en Europa

En Europa, el portero mexicano no ha tenido un buen paso, pues en total, Guillermo Ochoa ha jugado 324 encuentros en el Viejo Continente pasando por las filas del Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y AVS. A lo largo de todos esos compromisos, el guardameta ha recibido un total de 522 anotaciones en contra, el resultado hasta ahora han sido tres descensos, los cuales se dieron formando parte del Ajaccio en 2014, Granada en 2017 y Salernitana en 2024.

Recientemente, el pasado 27 de abril Guillermo Ochoa fue el portero titular del AVS frente al Benfica, encuentro en el que el mexicano vio seis goles en contra en la goleada en calidad de visitante.

Tras el juego de Ida del AVS por mantener la categoría, el compromiso de Vuelta se va a disputar el 1 de junio en el Estádio do Vizela, partido que podría significar el cuatro descenso de Guillermo Ochoa en Europa.

