Jugadores que volverían a la Selección Mexicana con Javier Aguirre

La tercera etapa de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana ya ha tenido algunas sorpresas. Luego de los primeros dos partidos del ‘Vasco’ al frente del cuadro nacional, en los que se tuvo como rivales a Nueva Zelanda y Canadá, la convocatoria del estratega tuvo algunas ausencias, no obstante, en el equipo nadie tiene las puertas cerradas.

Resumen México 3-0 Nueva Zelanda: Goles y Mejores jugadas | Amistoso Internacional Fecha FIFA

Jugadores que volverían a la Selección Mexicana

Durante el evento en el que se hizo oficial el juego de la Selección Mexicana ante Valencia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, encuentro a disputarse el 12 de octubre en Puebla, Javier Aguirre se ha pronunciado al respecto sobre dos jugadores en concreto: Guillermo Ochoa y Carlos Vela.

“Te diría, sin dar nombres propios, pero la pregunta la pide, conozco bien a Memo y a Carlos, los conozco bien, mantengo charlas con los futbolistas que coincidieron conmigo. La puerta está abierta para todos.

“La experiencia es un grado, un plus, no me fijo en las edades, sino en la calidad y en las ganas de estar en la selección, no puede ser un castigo estar en la selección. Debe ser un orgullo. Veo que los jugadores hablan en la cancha, que tienen ganas, aún así no puedes traer a todos. Es difícil que la lista agrade a todos, creo que siendo mexicanos y futbolistas, con carrera en el extranjero, son un orgullo. Las puertas no las tiene cerradas nadie”, dijo el ‘Vasco’ durante el evento.

Guillermo Ochoa juega actualmente juega para el AVS Futebol SAD. Mientras que Carlos Vela acaba de regresar a Los Angeles FC en la Major League Soccer. Dependerá de sus actuaciones el posible llamado de Javier Aguirre para que ambos futbolistas vuelvan a vestir los colores de la Selección Mexicana.

