Guillermo Ochoa considera que México dará la sorpresa en Qatar

Los Ángeles, Estados Unidos. El portero de las Águilas del América Guillermo Ochoa se muestra confiado de que la Selección Mexicana sea "la sorpresa" de la Copa del Mundo Qatar 2022.

La Selección Azteca organizó este martes un día de puertas abiertas para los medios informativos en la ciudad de Los Ángeles antes de sus dos próximos encuentros de preparación en tierras californianas: este sábado contra Perú en Pasadena a parir de las 19:45 horas y el próximo martes 27 contra la selección de Colombia en Santa Clara, a partir de las 20:45 horas. Partidos que podrás ver en VIVO por Azteca 7,nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.

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En esta jornada Guillermo Ochoa, uno de los líderes del combinado nacional que dirige el argentino Gerardo Martino, que puede igualar a la leyenda la Antonio 'la Tota' Carbajal al sumar su quinto mundial, dio sus puntos de vista sobre lo que espera de la escuadra mexicana en el Mundial de Qatar .

"El rol que nosotros debemos asumir es el que hemos tenido en todos los Mundiales. Sin creernos de más, sin vernos de más lo que somos hasta el día de hoy, somos una selección que nos han tocado sorteos y grupos siempre difíciles y hemos sido capaces de superarlos", señaló 'Memo' Ochoa.

"Ahora México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni de nuestro grupo ni para ganar el Mundial. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser honestos y decir que México tiene que llegar y dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar", adjuntó el actual arquero del América.

Guillermo Ochoa habla sobre el quinto partido



Guillermo Ochoa también aludió a la maldición histórica de México, que acumula siete Mundiales consecutivos jugando los octavos de final pero sin lograr en ninguno de ellos el boleto a cuartos.

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"Para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado", defendió el portero de la selección.

México forma parte del grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, en el que también están Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

