Está claro que los cuatro delanteros no van a ir a Qatar: Martino

El entrenador de México, Gerardo Martino habló en el arranque de la preparación de dos partidos más rumbo a la Copa del Mundo de Qatar y dejó claro que la competencia por los boletos en la delantera de la Selección Mexicana será intensa y los cuatro jugadores que están peleando lo que se supone serán tres plazas para la máxima justa mundialista son Henry Martín, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori.

“Lo que pasa es que hoy tenemos, una desigualdad en las posibilidades, pues hay dos que están en posibilidades de jugar y otros dos lesionados”, comentó Gerardo Martino en el Media Day de la Selección Azteca, además, agregó que desde el inicio de su proceso comentó que Raúl Jiménez era el delantero titular de México.

“Hoy Raúl tiene una lesión que no le permite jugar con regularidad con el Wolverhampton y menos en la Selección y en todo caso lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez”, declaró Martino entorno que en el radar están cuatro delanteros, Henry Martín (América), Santiago Giménez (Feyenoord), Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Rogelio Funes Mori (Rayados de Monterrey).

“Está claro que los cuatro no van a ir (Henry Martín, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori), y si todos le den motivos para que la decisión final sea complicada lo veo con mucho agrado y la polémica será el que quede afuera”, puntualizó de manera tajante el seleccionador nacional.

¿Cuál fue la versión que más le gusta a Martino la Selección Mexicana?



Martino fue cuestionado acerca de la mejor momento dentro de su gestión como DT del cuadro azteca y afirmó que la mejor parte estuvo vinculada en 2019 y 2020, y por lo que vio en buenos lapsos contra Ecuador y Paraguay, pues puntualizó que este último partido muchos jugadores participarán en la Copa del mundo y se mostró ilusionado pues observa señales de recuperación.

“En la lista definitiva del Mundial, trataremos de elegir a los 26 jugadores que se acerquen más a nuestra idea de juego y que nos puedan dan respuesta en los partidos”, apuntó.

