Guillermo Ochoa manda alucinante mensaje a Checo Pérez

Guillermo Ochoa llegó a la Salernitana luego de sacrificar la comodidad económica que le brindaba el América, por lo que el arquero mexicano se puso a la orden de su nuevo club hasta lograr ganarse a la afición entera del equipo; con actuaciones determinantes logró impulsar al equipo a conseguir su principal objetivo de la temporada... evitar el descenso en la Serie A.

“Muy feliz de poder recibir este reconocimiento que no hubiera sido posible sin el esfuerzo y trabajo de cada uno de mis compañeros, miembros del cuerpo técnico y directivos que confiaron en mi a mitad de año y que pude poner de mi parte para ayudar a cumplir el objetivo de seguir en Serie A ,un extraordinario cierre de temporada que se pudo disfrutar dentro y fuera del campo con una gran afición. Gracias a ustedes afición que me apoyan en cada momento incondicionalmente y que también sin ustedes no hubiera sido posible”, escribió Guillermo Ochoa en sus redes sociales.

Emotivo mensaje de Guillermo Ochoa para Checo Pérez

Luego de la brillante participación en el semestre con la Salernitana, donde ha sido nombrado el mejor futbolista del club, Guillermo Ochoa se tomó su tiempo para disfrutar de la velocidad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco, un evento que suele congregar a muchas celebridades del deporte. Por lo que el mexicano convivió con Sergio Pérez durante el GP. el piloto de Red Bull finalizó en el lugar 16 de la clasificación tras las complicaciones que sufrí en las pruebas previas a la carrera, por lo que Paco Memo expresó su total solidaridad con su compatriota en sus redes sociales.

“En el deporte hay días buenos y días malos, pero no dejarás de ser el número 1 en la historia. El siguiente nos levantamos, Checo Pérez”, escribió en sus historias de Instagram el portero de la Salernitana.

Próximo partido de Guillermo Ochoa

El próximo partido de Guillermo Ochoa con la Salernitana será ante el equipo del Cremonese en la última fecha de la Serie A; lo que será un duelo de mexicanos, pues Johan Vázquez juega en el equipo contrario, ya descendidos para la siguiente temporada.