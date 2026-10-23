La frase de Guillermo Ochoa con la que cerró un ciclo en el profesionalismo: “Fue aquí en el Estadio Azteca donde jugué mi primer partido. Lo logré, no habría sido fácil sin mi familia”

Este fin de semana Francisco Guillermo Ochoa recibirá un homenaje por parte del Club América al considerarlo una leyenda de la institución, así como uno de los elementos más importantes en la historia de la Selección Mexicana gracias a su labor en el terreno de juego.

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Será este domingo cuando Guillermo Ochoa reciba un reconocimiento a la trayectoria que realizó durante el partido entre América y Pachuca. Por tal motivo, no está de más conocer cuál fue la frase que engloba prácticamente toda la carrera del guardameta mexicano.

¿Cuál es la frase que resume la carrera de Guillermo Ochoa?

Fue después de su participación contra la selección de Chequia, en la Jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasada, que Guillermo Ochoa se acercó a los medios de comunicación para soltar una frase que, hasta el momento, sigue vigente en la mente de sus seguidores.

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“Fue aquí en el Estadio Azteca (Banorte) en donde jugué mi primer partido (...) Lo logré. No habría sido fácil sin mi familia. No fue fácil en lo absoluto, pero valió la pena”, explicó.

Básicamente, con esta frase Guillermo Ochoa logró cerrar uno de los ciclos más importantes en la historia de cualquier jugador a nivel clubes y en Selección Mexicana, motivo por el cual demuestra que la base de cualquier éxito es la familia.

¿Cuáles son los principales logros de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

Además de tener el récord de participar en seis Mundiales distintos a lo largo de su historia (de Alemania 2006 a México 2026), Guillermo Ochoa también presume haber conquistado un total de seis Copas Oro de la Concacaf en las ediciones 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025.

Ochoa también conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como refuerzo de la Sub-23. Finalmente, también formó parte de la plantilla que obtuvo la Liga de Campeones de la Concacaf en la campaña 2024 - 2025.